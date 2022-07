Desde que finalizó sus estudios de Empresa en la Universidad CEU en Elche en 2003, el devenir profesional de Ricardo Valls se ha caracterizado por el emprendimiento y la formación. Después de trabajar como director comercial para varias firmas, decidió lanzarse a un proyecto innovador: conectar restaurantes que ofrecen promociones gastronómicas exclusivas y limitadas con usuarios interesados en atrapar ofertas flash de comida. Así nació Comilistos, que le valió ganar la Final Elevator Pitch ULab organizada por la Agencia Local de Desarrollo de Alicante. Ese fue el embrión de su actual empresa, Listos & Co. Hoy día, asesora y forma a empresas para mejorar en distintas áreas de negocio. Y desde el próximo curso, trasladará sus conocimientos a los alumnos de Empresa del CEU.

En tu condición de antiguo alumno del CEU, ¿qué supone volver a esta universidad, pero en el rol de formador?

Un auténtico orgullo que no se puede explicar con palabras, cerrando un círculo y haciendo un sueño realidad, al volver a la que fue mi casa durante cinco maravillosos años, y entregar una pequeña parte de todo lo que recibí.

Siempre te has caracterizado por el emprendimiento. En tu anterior proyecto, Comilistos, hace 5 años, ya animabas a que los estudiantes de Empresa tomaran las riendas de su destino. ¿Por qué esta apuesta por el emprendimiento?

En gran parte por influencia familiar: Desde mi bisabuelo Gaspar Valls (uno de los padres fundadores de la industria juguetera en Ibi), mi abuelo Ricardo (con quien de pequeño me iba a su fábrica de juguetes a montar cochecitos a principios de los 80) y como no, a través de mis padres y todo lo que viví en casa durante tantos años. Pero también por mi mentalidad y actitud inconformista que me ha llevado a liderar mi propia empresa con el objetivo de poder crear junto a Ximena (mi socia y pareja con la que comparto mi vida desde hace 16 años) nuestro proyecto vital.

Con la empresa actual, Listos & Co apostáis por la formación in company. ¿Qué aportáis a las empresas?

Siempre tuvimos claro cuál debía ser nuestro nicho de mercado y la necesidad que debíamos cubrir. No en vano, nuestros casi 20 años de experiencia en el sector de la formación nos han permitido conocer en detalle a nuestro público objetivo: las empresas. Por ello, nos enfocamos en un modelo de negocio B2B (Business to Business) orientado a ofrecer soluciones de consultoría y formación a través de un equipo compuesto por más de cincuenta profesionales (y creciendo) en cada una de las áreas de desarrollo de negocio clave de las organizaciones, aportando talento, experiencia y personalización en todas nuestras propuestas, y ayudándoles así a llevar a cabo un proceso de cambio guiado que les permita crecer y mejorar.

¿Cómo aplicáis la metodología Business Smart Learning (BSL) en el proceso de creación o de impulso de una empresa?

En Listos & Co nos gusta decir que el objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción. Y sobre ese principio fundamental construimos una metodología mediante la cual nuestra propuesta de valor ha de conseguir impactar en la empresa que nos contrata. Por eso es tan importante conocer de primera mano a las personas que trabajan en ella. Y por eso nuestra metodología arranca siempre con una fase de diagnóstico completamente gratuita a través de la cual “nos ponemos la camiseta de nuestro cliente”. Nos introducimos en su cultura corporativa y con toda esa información clave desarrollamos la solución adaptada exclusivamente a sus necesidades.

¿Hablamos de formación?

Una solución que no ha de ser necesariamente un curso de formación, sino aquella fórmula de aprendizaje que realmente vaya a impactar positivamente en su cuenta de resultados. Y no nos limitamos únicamente a ponerla en marcha, sino que una vez implementada y finalizada la fase formativa o consultiva, los acompañamos el tiempo que necesiten para que ese proceso de cambio quede completado. Todo ello con la finalidad de que ese aprendizaje continuo les ayude realmente a mejorar.

En esta línea, muchas empresas empiezan ya a incluir en sus estrategias corporativas metodologías como la vuestra o Agile para la gestión de proyectos. ¿Qué valor añadido les otorga a las direcciones de estas empresas?

Partiendo de la base de que actualmente vivimos en entornos tan cambiantes – no hay más que ver todo lo que hemos experimentado en estos últimos dos años – de nada sirve desarrollar un plan estratégico a largo plazo y olvidarnos de él. El mercado actual demanda agilidad en la toma de decisiones, en los procesos, y en la mentalidad de las personas que los han de ejecutar. Por eso es tan importante estar replanteándose todo en todo momento, a través de la observación de lo que ocurre a nuestro alrededor, y adquiriendo todo el conocimiento que sea necesaria para seguir mejorando y así seguir creciendo.

Ya habéis colaborado con el CEU de Elche recientemente, impartiendo un seminario a alumnos de Empresa y Marketing para ayudarles a preparar presentaciones más eficaces de cara a un potencial inversor, a practicar y mejorar el elevator pitch como herramienta estratégica. ¿En qué beneficia a un futuro profesional formarse en esta materia?

Creemos en el Elevator Pitch como herramienta de comunicación porque lo utilizamos cada día y nos funciona (no hay mejor prueba social que la de un prescriptor satisfecho). Y lo mejor de todo es que no solamente sirve para presentar un proyecto ante inversores, sino para cualquier tipo de presentación, ofreciéndote síntesis, estructura y mejora continua en tu mensaje.

¿Cuáles son en tu opinión las claves para poder emprender con éxito?

Emprender para mi es como correr una Maratón. Y en base a mi experiencia emprendiendo – y corriendo maratones – lo fundamental es ser muy constante y darlo todo durante todo el recorrido. 42 Kilómetros y 195 metros, o lo que es lo mismo, 24 horas al día, 365 días al año. Además, tener una gran capacidad de resiliencia para superar a ese «muro» que te invita a abandonar cuando las piernas comienzan a fallarte y es tu mentalidad de acero la que te mantiene en pie. Y, sobre todo, tener pasión por tu proyecto, por tu objetivo y por alcanzar la meta, ya que eso hará que disfrutes de cada kilómetro de este maravilloso viaje.

A título más cercano, ¿cómo valoras tu paso por el CEU de Elche? ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por sus aulas?

Fue una etapa inolvidable que disfruté de la mano de unos compañeros de clase que hoy son mis mejores amigos (Bárbara, Oscar, David, Rafa, Pelu, Javi, Esteban...), y en la que viví experiencias inolvidables de la mano de profesores maravillosos que me ayudaron a ser mejor alumno: Ana y sus Costes, Elena y su Macro, Mayte y su Micro, Lola y su Derecho, María del Mar y su Marketing, el señor Ruíz y sus cuartillos de punto en Economía, Sogorb y su temible Dirección Financiera, Falcó y sus matemáticas tan «diferentes» (jeje!).... A modo de anécdota y para hacerse una idea de lo que disfruté cada segundo allí, creo que fui de los pocos alumnos que cursó las 65 asignaturas del antiguo plan de estudios de ADE. No utilicé ni un solo crédito de libre configuración, quise disfrutarlas, y por supuesto, sacar la mejor nota en cada una de ellas (en total, mi expediente tiene unos 40 notables y 10 sobresalientes).

Formando a futuros profesionales

El alumnado de Empresa y Marketing de la Universidad CEU Cardenal Herrera tendrá a partir de septiembre una formación especializada que complementa su preparación para los retos profesionales. Gracias al convenio con la empresa Listos&Co se prepararán, como asegura la vicedecana Ana Isabel Mateos Ansótegui, para realizar presentaciones más eficaces de cara a un potencial inversor y a practicar y mejorar el elevator pitch como herramienta estratégica.

«La dinámica sería: en una primera sesión en el aula imparten a los alumnos unos tips sobre cómo preparar ese discurso, cómo preparar la presentación. En una segunda sesión, los alumnos lo ponen en práctica en las presentaciones que tienen que hacer en cada una de las asignaturas de la carrera. Por la experiencia de la prueba piloto que hicimos este año. Es una formación súper práctica, que a los alumnos les encanta», apunta la vicedecana.