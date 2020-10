El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado las obras de reurbanización en las calles del barrio de las Casas Baratas, en la pedanía de El Mudamiento, limítrofes con el municipio de Rafal. La actuación no pasaría de ser una más de las que lleva a cabo cualquier consistorio para mejorar una zona de su municipio si no fuera por el litigio que mantienen los ayuntamientos de Orihuela y de Rafal por la soberanía de esta barriada oriolana que comparte calles con el municipio rafaleño. De hecho, el acto de ayer de inicio de los trabajos, al que asistió el propio alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, tiene mucha más carga simbólica detrás del simple inicio de los trabajos de asfaltado y acerado, y se puede interpretar como la reafirmación del Ayuntamiento de Orihuela de la soberanía de su barrio, que no está dispuesta a perder a pesar de los trámites que ha iniciado el consistorio rafaleño, dirigido por el socialista Manuel Pineda, para anexionar a su término esta barriada.

Orihuela inicia así los trabajos de renovación de aceras, suministro de agua potable, asfalto y alcantarillado en este barrio que estaba sumido en la dejadez por parte del consistorio oriolano. Su abandono lo han denunciado en numerosas ocasiones sus vecinos, quienes hace años incluso recogieron formas para su anexión a Rafal, municipio con el que comparten hasta algunas calles. El alcalde de Rafal también había usado el argumento de la falta de mantenimiento en esa barriada oriolana para defender que dependa de su ayuntamiento. El ejecutivo oriolano, con estas obras, pretende desmontar el argumentario del abandono de estas calles, que presentan un lamentable estado con socavones y «parches», falta de aceras e importantes roturas en el abastecimiento de agua y alcantarillado.

Bascuñana, con mascarilla de Orihuela incluida, estuvo acompañado ayer en la firma del acta de replanteo de las obras por los concejales de Infraestructuras, Ángel Noguera, con el mismo «cubrebocas», y por el de Desarrollo Rural, Víctor Valverde. Se trata de un proyecto de reurbanización integral que se va a llevar a cabo en tres calles del barrio de Casas Baratas como son Casas Nuevas, Carretera de Cantalobos y Calle San Antonio. Estas obras, subvencionadas por la Diputación de Alicante, se han adjudicado por un importe de 173.519 euros y su plazo de ejecución es de 55 días. Bascuñana agradeció el «compromiso de la pedanía» y la colaboración de las dos concejalías «para poder solucionar los problemas y conseguir que en nuestras pedanías se siga disfrutando de una gran calidad de vida». Noguera, por su parte, explicó que la actuación consistirá en «asfaltar y arreglar los saneamientos de agua potable y también se va a cambiar la señalética vertical y horizontal». El alcalde pedáneo de El Mudamiento, José Rodríguez, agradeció al Ayuntamiento «su apuesta por mejorar las condiciones de asfaltado de las aceras, que no se había hecho hasta ahora y con ello espero que los vecinos estén contentos con esta actuación».

Conflicto

El conflicto entre Orihuela y Rafal por la disputa de la «soberanía» del barrio de las Casas Baratas sigue latente. El municipio rafaleño está dispuesto a demostrar que algunas de las calles que actualmente pertenecen a Orihuela en realidad deberían serlo de Rafal. El ayuntamiento rafaleño ha aprobado recientemente la creación de una comisión de delimitación municipal, requerida por el Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) con el objetivo de conocer los límites reales del municipio. Este requerimiento también lo ha hecho al municipio de Orihuela. Es un nuevo capítulo de la disputa que mantienen ambos municipios después de que Rafal llevara a pleno la adhesión de las calles del barrio oriolano de las Casas Baratas, a lo que alegó el Ayuntamiento de Orihuela que lo rechazó en una sesión plenaria. Pineda escenificó, hace un año, el repintado de una de sus calles denunciando lo que consideraba una «invasión territorial» de la capital comarcal.