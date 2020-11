La Generalitat tendrá que indemnizar con 60.000 euros a un vecino de Orihuela de 45 años tras perder un testículo en el Hospital Vega Baja a causa de una demora en la atención tras ingresar en el área de Urgencias. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el afectado recibirá la indemnización por la pérdida del testículo por el «perjuicio estético derivado». El demandante pedía inicialmente 120.000 euros por otros conceptos, como la pérdida de fertilidad y un trastorno adaptativo por ansiedad, pero el TSJCV no asume estos efectos por considerar que no han quedado acreditados por un dictamen técnico.

Los hechos se remontan al 2 de marzo de 2015 cuando este oriolano ingresó en el servicio de urgencias del Hospital Vega Baja a las 13.15 horas por el dolor testicular y las náuseas que tenía desde las 11 de la mañana. A pesar de que la urgencia se trataba de un escroto agudo que requiere una asistencia quirúrgica urgente no fue intervenido hasta las 21 horas. Dado el tiempo transcurrido desde los primeros síntomas hasta la intervención, no se pudo evitar la pérdida del testículo, señala la sentencia, facilitada por la Asociación «El Defensor del Paciente», que derivó el caso al letrado Ignacio Martínez, quien interpuso reclamación administrativa y posterior demanda basada en el retraso injustificado de las casi ocho horas que transcurrieron desde que se examinó al paciente en triaje con escroto agudo hasta que fue intervenido ya inútilmente. El director de Urgencias asumió ese lapso de tiempo por «el incremento de la demanda asistencial» y porque «a las 15 horas se produce un cambio de turno», lo que el TSJ dice que no es excusa.