El alcalde de Orihuela ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento está valorando solicitar a la Conselleria de Sanidad el cierre perimetral de la localidad para "proteger la mejoría que tiene la ciudad" tras aumentar los casos de coronavirus en localidades vecinas. Orihuela, que mantiene restricciones impuestas por el departamento que dirige Ana Barceló, como el resto del departamento de salud, podría ser uno de los municipios que restringiera las entradas y salidas. Todo ello, una vez que, según Bascuñana, en la localidad los casos se hayan "estabilizado" tras el incremento que hubo en el mes de octubre y que obligó a Sanidad a tomar medidas precisas en la capital de la Vega Baja con una tasa de de más de 400 casos por 100.000 habitantes.

El alcalde ha indicado que en el análisis de las aguas residuales del municipio los resultados indican que la incidencia de covid "está bajando" pero que "nos preocupa mucho la incidencia en la comarca". Es por ello que "con toda la prudencia", ha manifestado el regidor, "estamos valorando el solicitar a la Conselleria de Sanidad el que limite el aislar Orihuela temporalmente, hasta que el resto de la comarca tenga unos parámetros como los que tiene ahora la ciudad". Las 22 medidas impuestas por Sanidad en el municipio el pasado 16 de octubre "al perderse la trazabilidad de los casos", según justificó la consellera Ana Barceló, están "empezando a dar resultado", ha señalado el regidor oriolano. Entre esas medidas se encuentra la limitación de reuniones a un máximo de 6 personas en espacios públicos y privados, la ,imitación de aforo en bares y restaurantes, centros comerciales, mercados y lugares de culto al 50% y el adelanto del cierre del horario de la hostelería a las 23 horas y el cierre de parques.

La opción de que se restrinja la movilidad por parte de vecinos de otras localidades en Orihuela es una decisión que debe adoptar Sanidad una vez hecha la solicitud por parte del Ayuntamiento de Orihuela, aunque aún "lo estamos estudiando". El regidor ha vuelto a pedir a la ciudadanía que "extremen las precauciones y mantengan las medidas como uso de mascarilla o distanciamiento social". Orihuela, junto con Elche en la provincia de Alicante, fueron los primeros municipios en los que se adoptaron medidas más restrictivas en esta segunda ola de la pandemia y ahora "estamos evolucionando de una manera mejor que otros municipios". Y el cierre perimetral de la ciudad durante unos días "sería una buena medida y beneficioso para proteger a nuestro municipio, y también a los vecinos", ha zanjado el regidor oriolano.

Callosa supera los 500 casos por 100.000 habitantes

La incidencia del virus se ha incrementado en localidades vecinas de Orihuela como es el caso de Callosa de Segura, donde hay una incidencia de casos de contagios de 520 por cada 100.000 habitantes. Por ello, el Ayuntamiento de esta localidad se ha visto obligado a adoptar nuevas medidas como es el cierre del Centro Deportivo municipal a partir del próximo sábado 7 de noviembre a mediodía. El consistorio amplía las medidas impuestas por la Generalitat Valenciana en todo el Departamento de Salud de Orihuela, al que pertenece, y ha mandado cartas a las distintas confesiones religiosas para que reduzcan el aforo de las celebraciones al 30%. Además, desde el gobierno local recuerdan también a los establecimientos de hostelería que el aforo permitido en terrazas no debe sobrepasar el 50%. Con antelación incluso a las medidas de la Generalitat, el Ayuntamiento redujo al 50% el mercadillo, que comenzó ayer con esa misma configuración, y ya recomendó hace dos semanas que las reuniones sociales no sobrepasaran las 6 personas no convivientes.

Situación en el Hospital Vega Baja

En cuanto a los casos de covid en el Hospital Vega Baja se mantiene la tendencia. Actualmente hay 15 personas ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por Covid-19, y 52 en planta. Números muy parecidos a los últimos dos días. El centro hospitalario tiene puesto en marcha su plan de contingencia mediante el cual ha habilitado ya tres plantas para enfermos por coronavirus, además de aumentar los respiradores, y suspender las operaciones quirúrgicas no urgentes. El Hospital está derivando pacientes de la UCI con otras patologías a otros centros hospitalarios.