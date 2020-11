La sección de unos 50 metros de canal de entrega de agua desalinizada de Torrevieja al embalse de La Pedrera en Orihuela se ha venido abajo. Un vallado perimetral impide el acceso a la zona en la que el refuerzo de piedra y el lecho ha desaparecido dando paso a un barranco horadado sobre el terreno por la fuerza del agua y que ahora tiene más de tres metros de profundidad. La salida de agua comenzó a sufrir desprendimientos hace meses pero es ahora cuando todo el refuerzo con bloques de piedra ha desaparecido. El canal, construido en 2010 y que comenzó a operar en 2013 con la planta desalinizadora en fase de pruebas, es uno de los tres puntos de entrega con los que cuenta la red de colectores, infraestructuras y bombeos que la impulsan la planta de Torrevieja. Los otros dos colectores subterráneos se dirigen hasta el canal del campo de Cartagena, uno de los ramales del postrasvase, y el otro hasta la potabilizadora de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT).

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la MCT, los dos organismos que gestionan las autorizaciones para recibir los caudales desalinizados no se han pronunciado sobre las condiciones en la que se encuentra el canal. Aseguran que esa infraestructura, situada en San no es de su competencia. Tampoco lo ha hecho Acuamed, la empresa estatal que gestiona la planta desalinizadora ni la empresa que tiene adjudicada Acuamed la explotación de la infraestructura de generación de agua en Torrevieja. No está claro si con las condiciones que presenta ahora el punto de entrega se producen pérdidas de recursos hídricos. La salida del colector a la superficie, la zona donde se ha formado el barranco está todavía en término municipal de San Miguel de Salinas, junto a la urbanización Lo Rufete.

El embalse es el principal reservorio de agua dulce de la provincia de Alicante con 249 hectómetros de capacidad -ahora está al 35% de su capacidad-. Comenzó a embalsar agua a principios de los años ochenta. Hasta 2013 solo se alimentaba de recursos hídricos procedentes del Tajo-Segura y de forma muy puntual recibe agua del propio río Segura en momentos de crecida derivada desde Ojós a través del trasvase para aprovechar recursos y al tiempo reducir presión al cauce.

En 2013 la planta desalinizadora de Torrevieja de la Sociedad Estatal de Aguas del Arco Mediterráneo (Acuamed) comenzó a entregar en fase de pruebas los caudales de la planta de la desalinizadora de Torrevieja - ubicada a unos 12 kilómetros -. Desde entonces la planta ha generado más de 200 hectómetros de agua - concentrados sobre todo en la producción de los últimos tres años, que alcanza los 80 hectómetros por ejercicio -. La red para hacer llegar los caudales de la planta a su destino forma parte de los 260 millones de euros de coste de la desalinizadora. La aportación de la desalinizadora al sistema se ha convertido en esencial.

Aunque la planta se concibió para dotar a partes iguales a la agricultura con derecho a riego del trasvase del Tajo y a la Mancomunidad de Canales del Taibilla -que suministra el agua potable a la mitad de la provincia- la producción de la desalinizadora se ha destinado en más de un 90% a las comunidades de riego y solo de forma puntual al suministro de abastecimiento.