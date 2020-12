El diputado por Alicante y portavoz de Sanidad del PP en las Cortes Valencianas, Jose Juan Zaplana, ha lamentado hoy las “descalificaciones” denunciadas por la plataforma sanitaria Sanidad Excelente por parte de un miembro del equipo de la Subsecretaria de Sanidad, Mónica Almiñana, en Guardamar del Segura, y ha indicado que el Partido Popular quiere mostrar “su repulsa e indignación ante las afirmaciones que realizó este cargo de la Conselleria de Sanidad que acompañaba a la subsecretaria de Sanidad”.

Por su parte la Conselleria de Sanidad ha desmentido en un comunicado que ese episodio se produjera realmente.

Zaplana ha explicado que a la llegada de la subsecretaria a la Casa de Cultura de Guardamar, donde iba a mantener un encuentro con otros representantes de Sanidad, trabajadores que protestaban en la puerta de la Casa de Cultura –donde se celebró la reunión- se encontraron con unas manifestaciones de una persona que acompañaba a Almiñana que dijo que ya estaban allí “los murcianos de Torrevieja”. “Iros a Murcia que la tenéis cerca. Eso les dijo y así lo han denunciado públicamente”, ha señalado Zaplana. Entre los participantes en la protesta estaban miembros de la plataforma Sanidad Excelente, una plataforma sanitaria que lucha contra la reversión del Hospital de Torrevieja -y en defensa de la concesión actual de la empresa Ribera Salud-.

“El PP no puede dejar pasar ni un segundo más sin pedir explicaciones al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y a la señora Almiñana, para que identifique a la persona que ha hecho estas manifestaciones y la cese de todos sus cargos”, ha zanjado.

“No podemos comprender como el sectarismo y la ideología radical de este gobierno de Puig está contaminando hasta tal extremo a todos los cargos y asesores para que una persona que viene a visitar la comarca de la Vega Baja realice estas afirmaciones”. Zaplana ha añadido que desde el Partido Popular “no vamos a consentir que una persona que ostenta un cargo en el marco de la Conselleria de Sanidad falte el respeto a los trabajadores y ciudadanos de la provincia de Alicante”.

Desmentido

Por su parte, la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública "desmiente rotundamente que se haya producido ningún tipo de desprecio xenófobo” o actitud despectiva por parte del equipo de esta institución que se desplazó ayer a la Vega Baja a reunirse con los trabajadores del departamento de Salut. Desde la conselleria se valora positivamente la reunión y se reafirma el compromiso de mantener un diálogo constante los trabajadores y trabajadoras del hospital comarcal y el Departamento de Salut 22.

Sanidad reitera "su firme intención de respetar los derechos laborales del personal sanitario del departamento e insta a la concesionaria, Ribera Salud, a cumplir cuanto antes las normas de reversión para que así pueda ser", en referencia a la entrega de información sobre la plantilla e infraestructuras.

La conselleria también se reafirma en la voluntad de que el proceso que pone fin a la concesión se realice de una manera transparente y eficaz, con respeto al derecho a una sanidad pública y universal de todos los vecinos y vecinas de los diez municipios a quienes se atiende. Además de la subsecretaria de Sanidad, Mònica Almiñana, que no quiso realizar declaraciones a la salida de la reunión, en el equipo de la Conselleria de Sanidad se encontraba el comisionado del departamento, José Antonio García, vecino y concejal de Benejúzar.

Este diario estuvo presente en la concentración a la que acudieron un centenar de facultativos y sanitarios de Ribera Salud y que permanecieron en los accesos a la Casa de Cultura durante aproximadamente una hora -algunos hora y media-. Además de los trabajadores estuvieron presentes representantes políticos como el secretario del PP de Torrevieja y exdiputado nacional Joaquín Albaladejo que sí tuvo una discusión con un funcionario de la Casa de Cultura -no con miembros de la Conselleria de Sanidad-. Inmediatamente después los concentrados comenzaron a corear el lema: "No somos murcianos, somos valencianos".

Los miembros de la plataforma, que hoy no han querido realizar declaraciones ni tampoco confirmar si se ha presentado una denuncia sobre estos hechos, intentaron acceder a la reunión en la que solo estaban presentes cargos del Consell y sindicatos. Su contacto más cercano con la reunión fue con personal de la Casa de Cultura que les indicó que no podían acceder, según una versión de los hechos contrastada por INFORMACIÓN. "Si se produjo un cruce de descalifaciones no fue con personal de Sanidad", según las mismas fuentes. Este diario hizo una entrevista en directo con la portavoz de Sanidad Excelente, Mamen Mateo, a través de Facebook Live en la que no hizo alusión a un episodio que se había producido supuestamente minutos antes.