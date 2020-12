El Ayuntamiento de Torrevieja quiere aprobar inicialmente los presupuestos de 2021 a mediados de enero. Las cuentas municipales en equilibrio de ingresos y gastos se estiman en 106 millones de euros. Diez menos que los que se presupuestaron para el actual ejercicio por la minoración en la recaudación de impuestos derivada de la crisis sanitaria y la rebaja al mínimo legal establecido del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y suspensión de tasas para los sectores productivos para hacer frente al impacto de esa crisis.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el concejal de Hacienda, Domingo Paredes, presentaron este proyecto de 106.810.812 euros al que hay que sumar el presupuesto del Instituto Municipal de Cultura « Joaquín Chapaprieta», de 1.657.815 euros y el del Patronato Municipal de Habaneras a 850.000 euros.

Este anteproyecto ya se encuentra en la web del Ayuntamiento de Torrevieja para que pueda ser consultado por todos los ciudadanos. De los más de 106 millones, 96 millones van destinados a operaciones corrientes como gastos de personal, bienes y servicios o subvenciones a asociaciones y colectivos necesitados, y casi 10 millones de euros a inversiones.

El alcalde calificó los presupuestos como «excepcionales para una situación que es totalmente excepcional», y agregó que «no suele ser habitual que todas las inversiones municipales vayan con cargo a préstamo, pero hemos querido que sea así para tener una mayor capacidad social en estos presupuestos, más flexibilidad a la hora de ejecutar las inversiones y no dejar a ninguna familia atrás en estos momentos tan difíciles y complicados que estamos viviendo» Las inversiones programadas a través de préstamo por este equipo de Gobierno para el Ejercicio 2021 ascienden a un total de 9.922.767 euros y se suman a las que ya se encuentran en las del presupuesto de este año 2020 y que se encuentran consignadas con el préstamo de 12.783.047 euros.

Estas últimas inversiones de 2020 para las que ya está adjudicado el préstamo, incluyen la reurbanización del paseo de la Libertad, la reurbanización parcial de Las Torretas, la rehabilitación del Palacio de los Deportes o la construcción del parque de San Luis, pero ni tan siquiera se han podido concretar todavía en adjudicaciones de contratos para la redacción de proyectos. Además, se incluyen los casi 30 millones de euros de superávit, producto del avance de la liquidación, lo que supone una capacidad de inversión global para 2021 de más de 50 millones de euros.

Algo que sin embargo no evita que la Intervención municipal haya tenido que «meter la tijera» en las previsiones de gasto corriente. Por ejemplo, en la nueva prestación de recogida de basuras que de los 25 millones de euros anuales previstos en el contrato que el Ayuntamiento acaba de anular pasan a ser 21 -cifra solo en dos millones de euros superior a los 19 que ya paga el municipio sin contrato a Acciona por un servicio deficiente-.

Remanente libre

En este punto el alcalde reconoció que es el gobierno central el que va a permitir que ese dinero se pueda destinar a gasto corriente e inversión, aunque se trata de un remanente que solo podrá emplearse cuando esté realizada la liquidación de 2020, algo que quizá no ocurra hasta pasado los primeros seis meses de 2021. El edil de Hacienda, Domingo Paredes, indicó que el presupuesto está basado en el desarrollo de tres ejes: el refuerzo de las políticas sociales, las rebajas fiscales y los incentivos a la economía productiva. Así se incorporan actuaciones de protección y promoción social por casi 10 millones de euros. Además, el mantenimiento de la plantilla municipal se mantiene y se refuerza con la subida salarial a los cuerpos operativos de la Policía Local y se incorporan nuevas plazas de personal.

Dolón: «No perderémeses negociando con la oposición»

Torrevieja dedicará 2,3 millones a una Escuela Oficial de Formación y Creación de Empleo

El alcalde, Eduardo Dolón, aseguró ayer que no piensa repetir la experiencia de 2020 en la que los presupuestos se tuvieron que aprobar en septiembre. «Muchos vecinos me han recordado que el PP tiene mayoría para sacar adelante sus acuerdos y creo que tienen razón», indicó. El edil ha aceptado algunas de las propuestas de Cs y Vox, y aseguró ayer que no ha recibido nada del PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja. Los juzgados suspendieron una primera aprobación de los presupuestos por incumplir los plazos legales. Dolón dijo que no va «a perder meses hablando con la oposición para nada».

Renovación de todos los parques infantiles

Entre las inversiones previstas para el 2021 destaca la rehabilitación de las calles transversales a Caballero de Rodas y el reasfaltado de Ramón Gallud, la remodelación de la Plaza de Oriente con la creación de una mini-pista deportiva en este espacio público, así como la instalación y renovación de juegos infantiles accesibles en todos los parques y la remodelación de diferentes zonas verdes por valor de un millón de euros. También está prevista la próxima puesta en marcha del nuevo centro de la Escuela de Oficios para la formación y la creación de empleo, con una inversión que asciende a 2.300.000 euros, en el que se podrán llevar a cabo diferentes programas que desaparecieron hace años como son los talleres de jardinería, albañilería y fontanería. También aparecen como inversión la asunción de diferentes reparaciones en colegios públicos como el Salvador Ruso y Nuestra Señora del Rosario y la renovación de aires acondicionados en los colegios de la localidad y la compra de un software para dar soporte y mantenimiento al padrón municipal para intentar aligerar el colapso en la tramitación actual.