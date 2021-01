El Ayuntamiento de Torrevieja ha registrado en la Plataforma de Contratación del Estado el anuncio de licitación, los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, la adjudicación y la formalización del contrato para la celebración del Campamento Real en el recinto portuario. Lo ha hecho de forma irregular. Dos semanas después de que concluyera la prestación el 5 de enero. La plataforma de consulta sirve, entre otros objetivos, para dar publicidad a los procedimientos de contratación públicos mientras se están tramitando, no cuando ya se han adjudicado. El Ayuntamiento va a pagar 76.000 euros a la empresa sin contar otros gastos. Una parte importante del importe, más de 20.000 se justifican en la gestión del acceso gratuito con cita previa a través de una web -acudieron más de 8.000 personas-.

Esta documentación indica que esta adjudicación directa mediante la fórmula de un contrato privado de patrocinio se realizó in extremis -antes de autorizarse el campamento ya se estaba instalando en el recinto portuario- y salvando más de un impedimento que en un procedimiento normal hubiera paralizado el expediente. La empresa adjudicataria Tecteltic on Line, S.L. no justificó la solvencia técnica requerida en el pliego y recurrió a la solvencia de otra empresa algo que los técnicos resuelven indicando que «no tienen motivos para dudar de la declaración» y emiten informe «favorable a la espera del informe posterior de fiscalización». Ahora empresa alcoyana debe presentar un informe pormenorizado sobre la repercusión del evento e impactos publicitarios en medios de comunicación y otros soportes como redes sociales. Lo cierto es que la principal función de difusión del Campamento Real no la realizó la empresa patrocinada sino el propio patrocinador: fue el Ayuntamiento de Torrevieja el que se encargó difundir la actividad públicamente la puesta en marcha de la instalación y el éxito de visitantes con al menos tres notas de prensa difundidas en varios soportes. En el pliego no hay ni rastro sobre la incorporación de Ribera y Agamed como patrocinadores del recinto, ni la aportación económica que ambas empresas realizaron al margen de los 76.000 euros aportados por el municipio. Por el Campamento Real se apostó como alternativa a la Cabalgata que no podía llevarse a cabo.

La única forma de impedir que el acceso fuera de pago era esa propuesta de patrocinio. En la tramitación del contrato aparecen la edil del área, Carmen Gómez, la directora general de Contratación y como instructor en la redacción de los pliegos un funcionario que cubre una plaza en la plaza en la Escuela Municipal de Pintura y que instruye todos los procedimientos de Festividades.