La Asociación de Vecinos de Montepinar va a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Orihuela para exigir toda la documentación referente al Proyecto de Reforma Interior (P.R.I.) y que, aseguran, el consistorio no les da, para saber en qué se ha invertido el dinero de las cuotas que los propietarios han desembolsado estos años (entre 20.000 y 50.000 euros por vecino en total) y el proyecto, aprobado el 27 de enero de 2009, sigue sin concluir. Unos 300 vecinos residen en una urbanización que está sin recepcionar una década después del inicio del PRI. Muchas casas no tienen cédula de habitabilidad ni están inscritas en el Registro de la Propiedad, cuando era el objetivo por el que se ejecutó el proyecto.

Los vecinos recuerdan que la empresa seleccionada para el proyecto fue Ehisa Construcciones y Obras SA, y que el Ayuntamiento es el garante de la correcta ejecución, con un coste para los propietarios de 10,5 millones de euros y con una duración que, se dijo en 2009, era de 24 meses. Sin embargo, el proyecto continúa sin concluir 12 años después y el consistorio, denuncian, solo ha hecho varias recepciones parciales mientras los propietarios «hemos realizado la totalidad del pago e incluso se han efectuado ejecuciones de embargo».

Entre las deficiencias que denuncian están algunas calles destrozadas tanto superficialmente como las canalizaciones, hay postes de telefonía con cables sin soterrar, no reciben el correo postal, no hay zonas verdes «incluso contando con 120.000 euros de los presupuestos participativos de 2018 y 2019», muchas barreras arquitectónicas, la entrada principal no tiene acera y faltan farolas, arquetas o papeleras. Los vecinos denuncian que han pedido tanto al Ayuntamiento como al urbanizador en reiteradas ocasiones toda la documentación «que nos lleve a saber en qué se ha invertido el dinero de cada vecino propietario», sin éxito. El último escrito oficial lo enviaron en diciembre, mediante acta notarial al Ayuntamiento y burofax al urbanizador, solicitando todo el expediente completo «que por ley nos corresponde», insisten los vecinos de Montepinar.

La asociación vecinal dice que «tanto el alcalde Emilio Bascuñana, como el edil de Urbanismo José Aix, al igual que los técnicos correspondientes y personal administrativo, lo único que nos ofrecen son excusas, documentos archivados directamente y ninguna solución ni información». Para los vecinos, «las trabas con las que nos encontramos tienen como objetivo desanimarnos como usuarios de la administración para que desistamos en nuestra farragosa odisea de la obtención de lo que nos corresponde por ley» y que ahora exigirán en los juzgados.