Suma y sigue. A la factura multimillonaria por la prestación del servicio de recogida de basura, limpieza viaria y de la costa sin contrato que realiza Acciona en Torrevieja se ha sumado en los últimos meses la del alquiler de maquinaria para realizar el servicio público . 60.000 euros mensuales -720.000 al año- justificados por la empresa ante el Ayuntamiento por el hecho de que parte de los vehículos que utilizaban estaban obsoletos.

Acciona acabó su contrato de diez años más dos prórrogas de un año cada uno en junio de 2016. Es decir, muchos de los vehículos ya arrastran más de doce años de uso continuados y suponían un peligro para la seguridad laboral de los trabajadores.

El equipo de gobierno del PP no ha llegado a pronunciarse sobre esta facturación, que como todas las que presenta la empresa, se abona con los informes en contra de Intervención -bajo el procedimiento de omisión de fiscalización-. Se pagan porque se trata de un servicio público vital y que no puede dejar de prestarse. Con esa premisa Acciona no ha dejado margen a las arcas municipales desde que expiró el contrato. La factura ya supera los 20 millones de euros anuales. Aunque la limpieza y recogida de residuos deja mucho que desear. Por la falta de contenedores y el abandono de las zonas periféricas de las urbanizaciones en las prestaciones. El equipo de gobierno asegura que va a dar solución a la ilegalidad del pago sin contrato y esas deficiencias del servicio con la puesta en marcha de una empresa mixta.