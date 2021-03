Restos de podas se acumulan desde el pasado verano en la rambla que desagua en Cala Capitán, Orihuela Costa, taponando su salida. Así lo ha denunciado la portavoz socialista de Orihuela, Carolina Gracia, quien ha explicado que tras las lluvias de este fin de semana, los restos de podas que no fueron retirados tras la limpieza que se efectuó en mayo se han compactado y taponan la zona donde se encuentran los tubos de desagüe de la rambla en Cabo Roig. Gracia ha recordado que “a finales de octubre desde nuestro grupo ya denunciamos y mostramos en un vídeo el estado en que se encontraba este espacio, los vecinos y vecinas sabían que en esas fechas podían producirse episodios de lluvia y provocar una situación de peligro como la que se puede ver ahora mismo”.

En estas imágenes se puede ver hasta qué punto está taponada la rambla. La primera fue tomada en octubre, donde se pueden ver los dos tubos de salida de desagüe, y la segunda es de este mes de marzo, comprobándose que los restos vegetales la han taponado completamente.

La edil socialista señala que “esto es otro ejemplo de cómo trabaja este equipo de gobierno, no es normal, que cada actuación que empiezan, no termine o se quede a medias, si había presupuesto para la limpieza debió incluir la retirada de los restos ya que al cabo de seis meses no se aprecia prácticamente el paso natural de la rambla”. Así, Carolina Gracia ha indicado que el concejal de Limpieza Viaria, Dámaso Aparicio, explicó entonces que la limpieza se había adjudicado por 44.500 euros, "recordando además el tiempo que llevaban los vecinos esperando dicha actuación y es increíble que entonces Aparicio pidiese a la CHS más trabajo y labores de cuidado de estos espacios y que hoy ocho meses después la dejadez de su actuación se haya convertido en una situación de peligro”.

Desde el PSOE, además, añaden que el mes pasado la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) apercibía al Ayuntamiento de Orihuela por la acumulación de restos vegetales y podas en la rambla del río Nacimiento desde diciembre, como publicó INFORMACIÓN, "y entonces la explicación que se daba desde Infraestructuras era la baja médica del técnico municipal en la costa oriolana, pero un mes después lo único que ha pasado es que con las lluvias estas situaciones empeoran y provocan alarma entre los vecinos, por eso nos vemos obligados a poner en conocimiento de la CHS la situación actual de la Rambla de Cabo Roig”.