De la noche a la mañana y sin previo aviso el presupuesto municipal de San Miguel de Salinas ha crecido en 600.000 euros. 436.839 euros, más los intereses de demora generados desde el 23 de septiembre de 2015 y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior valenciano. La partida correspondiente al pago de un préstamo para sufragar el abono de una expropiación a un particular. La oposición se encontró en la sesión plenaria de aprobación definitiva de los presupuestos de 2021 que PSOE, IU y la edil independiente incluyeron, sin exposición pública previa, ni punto específico en el orden del día, este montante para hacer frente al pago. Una resolución judicial notificada en octubre de 2020 en el Ayuntamiento y de la que el gobierno local no había informado. Algo que cuestionaron la Asociación de Vecinos de San Miguel, Ciudadanos y dos de los cuatro ediles del PP.

La expropiación corresponde al suelo de un particular en la urbanización Eagle’s Nest. La obligación de expropiar ese suelo tiene su origen en la pasividad municipal a la hora de desarrollar, siguiendo criterios básicos y legales de urbanización, el residencial Eagle’s Nest, en Las Filipinas. Un planeamiento de viviendas turísticas contemplado en las Normas Subsidiarias en 1988. La Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel indica que el propietario de la parcela E-7 del plan parcial ADU 17 de la urbanización cuenta con 4.652 metros cuadrados y está calificada como dotacional en el plan parcial. La propiedad incoó un procedimiento de expropiación rogada del solar de su propiedad. El contencioso lo ganó el particular contra la resolución del jurado Provincial de Expropiación de mayo de 2017, que consideraba insuficiente el valor de la tasación dada a la parcela en septiembre de 2015. El pleno extraordinario de San Miguel del 12 de marzo convocado para la resolución de las alegaciones a la aprobación provisional de los presupuestos municipales, incluyó por sorpresa, sin estar en el orden del día, ni contar con exposición pública, el abono a un particular. Según explica la misma fuente vecinal este Plan Parcial ADU-17 dentro de Las Filipinas fue una de las primeras urbanizaciones que empezaron a construirse en el municipio con arreglo a las Normas Subsidiarias de planeamiento de 1988. La parcela E-7 está calificada como una parcela dotacional para uso escolar.

Por su parte, Cs lamentó que en la aprobación inicial del 11 de febrero ni el alcalde ni el equipo de gobierno llegaran a mencionar la obligación del pago y que seis días después se incluyera «sin pasar por exposición publica ni el pago de dicha cantidad ni el condicionado del préstamo que reseñan que hay que sacar para su abono».