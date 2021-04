Nada que investigar. Eso asegura la Conselleria de Sanidad en una respuesta a una pregunta en las Cortes Valencianas sobre la vacunación del excomisionado José Antonio García Gómez, concejal de Benejúzar y facultativo ahora en el área sanitaria de Torrevieja, tras dejar el cargo en enero, según ha explicado en rueda de prensa el excargo directivo del Consell qn la supervisión de la concesión del área sanitaria torrevejense.

El pasado mes de marzo, el diputado del grupo socialista en la Cortes Valencianas, Manuel Pineda, presentó una pregunta parlamentaria a la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública interesándose por el proceso de vacunación del José Antonio García, que dimitió el pasado mes de enero de su cargo de Comisionado de la Consellería de Sanidad en el Departamento de Torrevieja.

La respuesta emitida por la Consellera "ha sido tajante: No existe investigación en lo que se refiere al excomisionado del Hospital Universitario de Torrevieja, José Antonio García Gómez". La Generalitat abrió la investigación por 200 vacunaciones sospechosas y mantiene las indagaciones en 60 de los casos.

En el mismo documento, la consellera ratifica el informe que el 26 de enero emitió la gerente de la concesionaria de la gestión del departamento de Torrevieja, Eva Baró, como anticipó INFORMACIÓN, en la que indicaba que Gómez "se vacunó el pasado 11 de enero de 2021, dentro del grupo sanitario al que le correspondía".

En rueda de prensa García ha expresado hoy que se "muestra satisfecho y agradecido, puesto que se está certificando, sin lugar a dudas, la versión que siempre ha argumentado. Siempre he defendido mi profesionalidad y honorabilidad, asegurando que mi proceso de vacunación fue totalmente procedente y acorde a las instrucciones recibidas, nunca producto de cualquier aprovechamiento o trato de favor por mi cargo como Comisionado de Sanidad, ni mucho menos, como concejal en el Ayuntamiento de Benejúzar pues no existió nunca relación de este cargo con mi vacunación, que se realizó exclusivamente por desarrollar mi trabajo en un centro sanitario hospitalario. Y por supuesto, sin causar nunca ningún perjuicio a cualquier otro paciente o ciudadano”.

El edil ha agradecido al diputado Manuel Pineda "su apoyo y defensa públicos, así como que haya tenido a bien, presentar dicha pregunta parlamentaria". Y, como no puede ser de otra manera, “reconocer mi agradecimiento a la Consellera Ana Barceló por su sincera respuesta”.

José Antonio García, quiere manifestar que “aunque ya no hay forma posible de reparar todo el daño, profesional y personal, que me han causado a raíz de este proceso, sí espero que todos aquellos y aquellas que me han insultado públicamente, aprovechen la ocasión para pedir disculpas en los mismos medios en los que me despreciaron y difamaron. Y a los que exigieron, con vehemencia, mi cese y destitución de todos mi cargos y responsabilidades públicas, le agradecería que rectificasen públicamente y reconociesen su error evidente”.

Para este facultativo, que ejerce ahora en su puesto en departamento de Torrevieja, “es una magnífica oportunidad para que aquellos que intentaron sacar provecho político de mi injusta circunstancia, realicen algún acto que les devuelva la dignidad perdida”. “En definitiva, solo espero que todos los políticos que participaron en la ignominia, actúen con responsabilidad, y les ruego, por la deuda contraída, que colaboren en la restauración de mi honorabilidad”. José Antonio García ha solicitado al PSOE-PSOE que le restablezca "sucondición de militante, pues estoy actualmente suspendido, y, por supuesto, me gustaría saber que cuento con la confianza, que en su día ya tubo, la Consellera de Sanidad y todo su gabinete”.

El alcalde, diputado provincial y secretario de Organización del PSOE comarcal, Miguel López, rechazó retirar las competencias de García Gómez cuando dimitió como comisionado, pese a que su partido le pidió que lo hiciera cuando se inició la investigación porque consideraba que la acusación de que se había vacunado irregularmente no era cierta.

El excomisionado presentó un acto de conciliación previo a una querella contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por mantener públicamente que su vacunación había sido irregular.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación sobre supuestas vacunaciones irregulares de cargos del PP y el PSOE, entre personas de otros sectores de la sociedad de la provincia, como el obispo de Orihuela-Alicante, en la que también se incluyó este caso, y que sigue abierta. Fuentes conocedoras de este investigación consideran este caso uno de los que no habría ningún tipo de irregularidad. Aunque la demostración de un ilícito penal para cualquiera de las personas investigada va ser muy difícil.