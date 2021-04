PSOE y Cambiemos «fuerzan» a Cs a que se defina sobre la dimisión del alcalde

Cs tendrá que definirse sobre si apoya la petición de dimisión del alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, por su situación judicial. PSOE y Cambiemos Orihuela llevarán al pleno ordinario del jueves una moción para pedir la dimisión del regidor oriolano, que esta semana tiene que acudir a los juzgados de Orihuela a declarar como investigado (imputado) por un presunto delito de malversación de caudales públicos acusado de haber cobrado, supuestamente, un sueldo público de la Conselleria de Sanidad como asesor durante cinco años y medio sin haber acudido a su puesto de trabajo. «PSOE y Cambiemos apostamos por un cambio, por la higienización democrática y política de este Ayuntamiento», explicó la portavoz socialista Carolina Gracia. «Esto pone la pelota en el tejado del socio de Bascuñana y que lo quiere sostener, no sabemos si para disputarle unas primarias en el futuro dentro del PP o porque priman otros intereses que no son los de la higiene institucional del Ayuntamiento de Orihuela», apuntó el portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, refiriéndose al líder de Cs, José Aix.

La moción de ambos partidos de la oposición trata de buscar una posición más clara de Cs, socio de gobierno del PP respecto a la situación judicial del regidor oriolano. Aix ha pedido a Bascuñana que se aparte de la Alcaldía, sin dar un paso más firme ni en esa petición ni en otra, y dijo estar abierto a escuchar una alternativa por parte de PSOE y Cambiemos. «Entendemos que esta moción es la condición previa y necesaria a presentar una moción de censura, porque si Cs no la respalda de forma tácita pondría de manifiesto que no le exige al alcalde, desde el pleno, la responsabilidad política que se niega a asumir», indicó Bernabé. En similares términos se expresó Gracia quien exigió a la formación naranja «que dé un paso adelante apoyando esta moción, para volver a hablar de la moción de censura y que diga alto y claro que está dispuesto a moverle del sillón de la Alcaldía». En un ayuntamiento la moción de censura no se puede registrar si no goza de la firma previa de la mayoría de concejales.

PSOE y Cambiemos esperan que la moción que pide la dimisión del alcalde oriolano sea apoyada por todos los grupos políticos. «Es momento de pasar de las palabras y ofrecimientos vacíos a los hechos, desde la oposición no queremos generar falsas expectativas a la ciudadanía y por eso esperamos que el jueves sea el comienzo para lograr una alternativa política», señaló la portavoz socialista. Gracia insiste en que «Bascuñana debería estar más solo que nunca, a nivel de partido e institucional». Los grupos de la oposición insisten en que Bascuñana ya debería haber dimitido. «En 2018 ya dijimos que su situación política era insostenible y ahora se ha agravado, por lo que es urgente desalojarle de la Alcaldía, donde se ha atrincherado», zanjó Bernabé.