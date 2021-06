El brote en la discoteca Noisse supera los 60 casos y repunta con fuerza la incidencia del área de Torrevieja

La incidencia acumulada en los últimos 14 días ya supera ampliamente el riesgo bajo y se sitúa en 73,40 casos por cien mil habitantes, según han informado los ayuntamientos de Guardamar del Segura -en el que su alcalde informa en su cuenta personal todos los domingos por la tarde- y Pilar de la Horadada.

El Ayuntamiento de Torrevieja no aporta a sus vecinos los datos oficiales que recibe semanalmente sobre la incidencia acumulada aunque sí informa a los grupos políticos.

La incidencia acumulada ha pasado de 22 casos por cien mil habitantes a 42 la semana pasada y hasta los 73 de esta

Ese mismo brote ha provocado que la incidencia acumulada en el departamento, que contempla los casos en los diez municipios del área de Torrevieja, haya sufrido una llamativa escalada ascendente desde los 27 casos por cien mil habitantes en la primera semana de junio, a los 42 la pasada semana y hasta los 73,40 actuales. Este repunte de casos de covid se ha trasladado a localidades vecinas como Pilar de la Horadada con 20 casos diagnosticados en los últimos siete días. Una cifra que no se veía desde el pasado mes de febrero, cuando el municipio, como el resto de la comarca, dejaba atrás la tercera ola de la pandemia. El impacto de estos datos en los ingresos hospitalarios es mucho menor que en otros momentos de la pandemia porque la media de edad de los afectados no supera los 25 años: la concesionaria de la gestión del departamento Ribera Salud, no informa oficialmente. Los últimos datos disponibles de fuentes hospitalarias señalan que hay dos pacientes ingresados por covid en un hospital que llegó a asumir a más de 120 a finales de enero.

En las últimas semanas, tras la relajación de las medidas covid, en especial el toque de queda y el horario nocturno de los locales, las zonas de ocio han experimentado una gran afluencia. En general, las actividades están respentando las medidas sanitarias. El problema principal es que en torno a las discotecas en Marina Salinas o en los locales de ocio del polígono Casagrande, ubicados en naves industriales, se genera aglomeración de personas en el entorno que no siguen esas medidas y que las fuerzas de seguridad no controlan: ni la Policía Local, que no tiene agentes para ello ni la Guardia Civil, que normalmente acude de forma periódica a los recintos pero no está de forma permanente.

El impacto en hospitalizaciones de este repunte de la incidencia es mínimo, de momento, el Hospital Univesitario de Torrevieja porque afecta a población muy jóven

El área de salud de Torrevieja asume la atención de los municipios de Torrevieja, Guardamar del Segura, Orihuela Costa con Torremendo y Entrenaranjos, Pilar de la Horadada, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Formentera del Segura y Benijófar. 252 personas han perdido la vida por el virus en el departamento de Torrevieja desde marzo de 2020. 112 en Torrevieja, 32 en Pilar de la Horadada, 38 en Guardamar y 20 en Rojales. Se han diagnosticado 9.324 casos positivos desde el inicio de la pandemia. De ellos, 4.181 concentrados en el término municipal de Torrevieja. 1.332 en Pilar de la Horadada, 802 en Guardamar, 877 en Rojales o 530 en San Miguel de Salinas. La estadística de la Generalitat no recoge los datos desglosados de Orihuela Costa.