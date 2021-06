Navarro convoca al grupo socialista de Torrevieja para echar a la edil Serrano de las de las comisiones informativas

Lío (otro) en el grupo municipal socialista de Torrevieja. El portavoz del grupo, Andrés Navarro, ha convocado para hoy una reunión en la que se plantea un cambio "orgánico" en la gestión del día a día de la labor de oposición. En concreto, retirar a la edil Fanny Serrano de las comisiones informativas, que preparan los puntos previos al pleno, donde se aporta la información administrativa de cada uno de los asuntos que van a debate de la sesión plenaria y en las que están representados todos los partidos del Ayuntamiento.

El portavoz del PSOE, Andrés Navarro, que ha consultado primero al equipo de gobierno del PP con mayoría absoluta para llevar a cabo este cambio, plantea esta decisión después de la polémica que desveló el gasto de 600 euros durante 2020 en almuerzos, desayunos y pastelería con el dinero que el Ayuntamiento asigna para el funcionamiento interno de los gruipos. Un desembolso en varios restaurantes y cafeterías que Navarro calificó de ético y legal, realizado para encuentros institucionales, además de asegurar que había consultado con la Intervención municipal y la dirección provincial del partido sobre si se podían realizar. No hay constancia de consulta alguna en la Intervención municipal y la dirección provincial del partido, solo ha dicho oficiosamente que los gastos son legales pero inoportunos y poco apropiados, no se ha pronunciado públicamente -al margen del gran malestar que ha generado la información sobre el uso del dinero municipal y la emisión de una tarjeta de crédito adscrita a la cuenta del grupo donde se cargaban los gastos-.

La edil Serrano cuestionó en la última comisión de Hacienda y Cuentas esos gastos al margen de la funciones atribuidas a los concejales, en una intervención en la que se refería a todos los grupos, pero que Navarro consideró que era un ataque directo a su gestión de las cuentas del grupo. A ese cuestionamiento se suman otras actuaciones de la edil que el portavoz interpreta que se han realizado al margen del grupo, como los recursos presentados contra los presupuestos, junto Los Verdes y Sueña Torrevieja, y que lograron por la vía judicial que el equipo de gobierno rectificara la tramitación de las cuantas.

Tanto Serrano como la concejala Ana Pérez forman parte de todas las comisiones en una distribución habitual de responsabilidades en los grupos municipales: los ediles que no cuentan con sueldo municipal asisten a las comisiones que son retribuidas por asistencia. Andrés Navarro, Andrés Antón y Rodolfo Carmona sí perciben nómina municipal. El primero, con dedicación plena, 3.000 euros brutos -recibe trienios por su antigüedad en su anterior plaza como arquitecto funcionario del propio Ayuntamiento- y Antón y Carmona una dedicación parcial.

La decisión del portavoz contaría con el visto bueno de la ejecutiva, que ha interpretado como positivos los mensajes de apoyo del PP sobre el cambio de posición socialista hacia una "oposición constructiva". En este clima de acercamiento el propio Eduardo Dolón ha invitado a Navarro a negociar la propuesta de reordenación del puerto de Torrevieja en la que, por otra parte, el Ayuntamiento cuenta con escasas competencias.

Si el grupo aprueba esta decisión -solo necesitaria los dos votos favorables de Navarro y Antón -este último ha cuestionado duramente a Serrano en declaraciones a TVT-, la abstención de Rodolfo Carmona y Ana Pérez y el voto en contra, si asiste, de Serrrano; esta concejala, que fue primera teniente alcalde durante el anterior mandato y principal valedora de Navarro como candidato a la Alcaldía, podría decidir pasarse al grupo de no adscritos. Con presencia en todas las comisiones y turno de intervención en todos los plenos. Grupo de no adscritos al que también pertenece la exedil de Vox, Carolina Vigara.

No está claro hasta qué punto la dirección del PSPV tiene constancia de lo que sucede a nivel interno en el grupo municipal -enfrentado desde que comenzó este mandato, aunque con fases en las que las relaciones se han suavizado y la supuesta integración de Carmona y Pérez en las decisiones del grupo-. La dirección de Organización socialista podría estar dejando pasar por alto, de nuevo, esta crisis interna y su resolución porque las agrupaciones de todos los municipios, como es habitual para cada proceso congresual de este partido, ya están subastando y negociando sus apoyos en delegados para la elección de la dirección del PSPV.

Es decir, si el PSPV toma algún tipo de decisión sobre la autonomía del grupo municipal, algo que no ha hecho desde que comenzó el mandato para no dar difusión a los problemas en el PSOE de Torrevieja, podría perder apoyos prometidos de una agrupación, que si no sigue perdiendo más militantes, puede aportar hasta tres delegados al cónclave.