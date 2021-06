El éxito del bonoconsumo de Torrevieja dispara la picaresca y agota el crédito

Una de las ventajas de esta iniciativa es la agilidad de una tramitación que no da margen a la burocracia. Es fácil, se gestiona a través de una web y se paga on line con tarjeta o mediante bizum. Los bonos llegan de inmediato al móvil. Los comerciantes agregados ni se lo piensan cuando un cliente presenta el código del bono. Saben que van a recibir la diferencia del descuento que aplican al final de semana.

Pero esa relajación en el control también ha provocado que aparezcan los «listos». El Ayuntamiento de Torrevieja ofrece la posibilidad de comprar bonos por valor de 50 euros que en la tienda -la mayor parte de las compras se están haciendo con la adquisición de cinco bonos de diez euros de golpe-, que permiten comprar en el establecimiento por productos valorados en el doble. Por ejemplo, una cena de 20 euros cuesta 10 bono mediante. Por una compra por valor de 100 euros solo pagas 50 en bonos.

Y ahí es donde entra en acción la picaresca. El único requisito para obtener el bono es registrar un nombre y un DNI. Y ya los hay recolectando identificaciones personales de familiares, amigos e incluso de personas que no saben que alguien va a hacer uso de su DNI. Mientras el propietario del bono presente el código, que es como lo canjea el establecimiento, no se suele comprobar que el titular de los bonos se corresponde con la persona que realiza la compra, y son muchos los comerciantes que no están pidiendo el DNI. Otra estrategia para sacarle el mayor partido al bono es sumar varios -de toda la familia y amigos- para hacer comprar más sustanciosas de lo habitual. Se cumple la misma ecuación: mientras el comerciante o el restaurador reciba la diferencia del 50% que descuentan a sus clientes, bienvenidos sean los bonos de donde vengan mientras estimulen las compras tras meses de penurias.

A la vista del éxito obtenido un sector importante del tejido productivo local considera que la iniciativa debería haberse llevado a cabo después de la tercera ola, con la desescalada, y no en estos momentos, cuando la afluencia de turismo residencial, en especial el nacional, se espera similar a la de 2019.

Un foco de atención fuera de la gran superficie

La iniciativa municipal, que se gestiona a través de la página torrevieja.bonoconsumo.es, ha permitido desviar la atención mínimamente de los vecinos y turistas de Torrevieja, que suelen comprar en grandes superficies en la ciudad y Orihuela Costa, hacia el comercio local, que de momento, no ha elevado los precios. El Ayuntamiento quiere repetir en el último trimestre del año.