Orihuela modifica el horario de montaje del mercado tras el plante de los vendedores

Martes sin mercado en Orihuela. Los mercaderes decidieron ayer no instalar sus puestos después de que la Policía Local les impidiera montarlos antes de las 7.30 horas de la mañana, como lo hacen habitualmente. Una denuncia vecinal por los ruidos, que derivó en una queja al Síndic de Greuges, hizo actuar ayer a los agentes para hacer cumplir la ordenanza, aprobada hace 6 años, que señala que el horario de apertura del zoco es a las 9 y el montaje desde una hora y media antes. A los vendedores, llegados de varios puntos de la provincia y de la vecina Murcia les pilló por sorpresa esta prohibición. Antes de las seis de la mañana llegaron los primeros camiones para montar sus puestos en la avenida Marqués de Molins, como lo hacen semanalmente, pero esta vez se encontraron con el impedimento de la Policía Local que les impidió el paso a la calle hasta las 7.30 horas. «Hoy hemos perdido un montón de dinero por no avisarnos», se quejó el mercader Javier Alberola. Otra de las vendedoras explicó que «a las 7.30 ya había gente esperando con los carros para entrar, a las 9 es muy tarde para abrir un mercado y más en verano que a la una ya no va nadie».

Los mercaderes, enojados al no haber recibido un aviso previo, decidieron no montar los puestos y trasladarse al Ayuntamiento donde protagonizaron una protesta. Cuatro de ellos fueron recibidos por el concejal de Mercados, Víctor Bernabéu, que les mostró también su sorpresa, aunque aclaró que la Policía realizó su trabajo al hacer cumplir la normativa. La protesta aceleró los planes de la Concejalía de Mercados que tenía previsto modificar la ordenanza y, ayer mismo, sacó a consulta pública su cambio abriendo un plazo de 15 días para alegaciones.

La nueva ordenanza que el Ayuntamiento pretende aprobar modifica el horario de montaje de los puestos en los 11 mercados de Orihuela, que se dividiría en dos temporadas: en la de verano, el mercado abrirá de 7.30 a 13 horas y en invierno, de 8 a 14 horas. Los vendedores podrán montar sus puestos una hora y media antes de la apertura, es decir, desde las 6 de la mañana en verano y desde la 6.30 en invierno. «Es inviable abrir el mercado a las 9 de la mañana y ponerse a montar a las 7 y media, no da tiempo», reconoció el edil. Bernabéu también se comprometió con los mercaderes a buscar una solución mientras se tramita la modificación de la ordenanza, ya que no estará en vigor hasta dentro de unos 4 meses (tras la consulta pública se llevará a la Junta de Gobierno para después aprobarla en el pleno, cuando se abrirá un plazo de 3 meses de alegaciones). Tratará de que la Policía Local haga un informe jurídico que respalde que los mercaderes puedan montar antes del horario establecido en la ordenanza vigente.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Carolina Gracia, criticó que Orihuela «se ha quedado sin mercado por la falta de diálogo del gobierno local». Gracia pidió que, si el texto está preparado, se convoque un pleno extraordinario para acelerar los trámites «lo antes posible».