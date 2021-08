Festividades asegura que ultima la apertura de la plaza de toros rehabilitada en 2019

La edil de Festividades de Orihuela, Mariola Rocamora, aseguró ayer que el Ayuntamiento «ultima los preparativos» para la apertura de la plaza de toros, rehabilitada en 2019 pero sin uso porque el nuevo recinto multiusos carece de licencia de actividad. Rocamora, en un comunicado, reconoce que el recinto aún no ha recibido la licencia de apertura, cuya documentación necesaria ha externalizado el Consistorio para su obtención, y que, por ello, «corresponde adaptar y adecuar estas instalaciones», negando que las obras en las que el Ayuntamiento invertirá más de 10.000 euros sean para reformar lo ya rehabilitado. «Los trabajos que se están realizando actualmente no se están destinando a reparar o volver a rehabilitar, sino a adecuar para poder darle actividad al recinto multiusos», aseguró, y respondió al PSOE, que esta semana pidió que esos trabajos los realizara la mercantil que hizo la reforma, que «esta adaptación no le corresponde hacerla a la empresa dado que el proyecto no lo contemplaba, y es una exigencia de los técnicos de Urbanismo y Actividades».