El Ayuntamiento de Orihuela ha decidido no adherirse al recurso interpuesto ante el Supremo por la Fiscalía contra la sentencia del caso Brugal, la trama de las basuras. Así lo desveló este martes el PSOE dando a conocer el informe de la asesoría jurídica del Consistorio que ha decidido no sumarse al recurso de casación que el Ministerio Fiscal interpuso en julio de 2020 contra la sentencia de la Audiencia en el caso Brugal que absolvió a los 34 acusados, entre ellos los exalcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP, y el principal encausado, el empresario Ángel Fenoll. «Una vez más Bascuñana y sus socios de Gobierno han optado por no defender el interés general de Orihuela y sin explicarlo públicamente nos dejan sin posibilidad de modificar esta decisión que como todo lo que ha hecho desde que llegaron a la Alcaldía es proteger a gente de su partido», denunció la portavoz del PSOE en Orihuela Carolina Gracia.

La edil lamenta que el consistorio oriolano haya tomado esta decisión sin contar con la oposición y señala que el alcalde oriolano Emilio Bascuñana «en 2016 ya cambió sin aviso a la letrada que formó parte de la instrucción del caso, solicitó informe jurídico para no recurrir la sentencia de junio de 2020, decidió recurrir a un crédito extraordinario para poder pagar con el dinero de toda la ciudadanía los 4,7 millones de euros a los que nos condenaron como Ayuntamiento por las malas decisiones políticas de su antecesora Mónica Lorente o su compañera actual la diputada Eva Ortiz». El Consistorio justifica que el interés general está garantizado por la actuación de la Fiscalía y los costes que tendría adherirse. "Es lamentable que para cuestiones como estas, que tratan aunque sea en los juzgados mejorar la imagen que se ha dado de nuestra ciudad se piense en su coste económico cuando ningún acusado ni nadie del PP ha pedido disculpas jamás por lo que ocurrió en el Ayuntamiento”, señaló la concejala socialista.

El alcalde de Orihuela, a preguntas de los periodistas, ha señalado este miércoles que "nos mantuvimos personados en el caso, cambiamos de abogado porque lo consideramos oportuno, y cuando se dictó sentencia entendemos que, siguiendo el criterio técnico de la asesoría jurídica municipal que aconsejó que no recurramos, y la sentencia dice lo que dice", ha señalado, para explicar que los abogados del Consistorios han recomendado no sumarse al recurso de la Fiscalía al estar ya representado el interés público por los fiscales y si el Ayuntamiento insistiera a título particular en ese recurso incurriría en una responsabilidad patrimonial que podría ser de muchísimo dinero y hay un riesgo importante". Bascuñana añade que "sin entrar en politiqueos de si son del PP (los encausados) hay un criterio técnico que dice que no le interesa al Ayuntamiento no presentarse y, además, que es conveniente no hacerlo", según le ha trasladado la asesoría jurídica porque si se les declaran de nuevo inocentes a los 34 que ya fueron juzgados y absueltos "al Ayuntamiento de Orihuela le costaría un riñón pagarles sus defensas jurídicas y un Ayuntamiento tiene que actuar con responsabilidad".