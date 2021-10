La Asociación de Personas con Diversidad Funcional ADIS presentó en el transcurso de una gala celebrada en el Teatro Capitol de Rojales su calendario solidario para 2022 y suma diecisiete ediciones de un evento que es ya todo un referente entre las actividades que lleva a cabo. En el acto la presidenta de ADIS, Lourdes Pérez, hizo referencia al impacto de la pandemia del Covid “que arrasó muchas vidas a nivel sanitario pero también en el económico y social. Además ha afectado fuertemente a las personas con discapacidad con importantes consecuencias directas sobre su salud, desarrollo social o laboral. A las habituales barreras que padecen se ha sumado el retraso o anulación de sus citas médicas, el cierre de sus centros de educación especial o la suspensión de tratamientos rehabilitadores, la pérdida de empleo por parte de sus familiares y el aislamiento social. Todo ello con importantes secuelas psicosociales”. Asimismo resaltó que desde ADIS se entendió que el papel de una asociación "era llenar ese hueco y llegar a donde las administraciones públicas no llegaban, ahora más que nunca”. Pérez quiso hacer un reconocimiento "especial a aquellas entidades, empresas y ayuntamientos que han contribuido económicamente a que pudiéramos materializar esa ayuda a las distintas familias que conforman ADIS. Ayuntamientos y empresas que han seguido apoyando al CEE ADIS con contratos públicos para que pudiéramos seguir trabajando. Gracias a ellos, no sólo no hemos cerrado nuestro centro ni un solo día durante la pandemia sino que hemos podido aumentar la plantilla de seis a nueve personas con discapacidad”.

La Asociación ha podido mantener además el resto de servicios como la Atención Temprana, Apoyo Terapéutico, Centro de Día y Programas Formativos han podido continuar con todas las medidas de seguridad para que, cerca de doscientas personas, pudieran recibir sus tratamientos rehabilitadores, al igual que con el programa de Ocio y Tiempo Libre y los campamentos para evitar el aislamiento social y ofrecer un respiro a las familias. Pérez pidió que las administraciones presten más atención a las personas con diversidad funcional y se impliquen en su inserción social y laboral. Y en este sentido quiso destacar a las entidades públicas y privadas con los Premios a la Responsabilidad Social “porque con su apoyo a ADIS han mostrado su implicación y compromiso a las personas con diversidad funcional” .

En la gala se hizo entrega de los premios a la Responsabilidad Social Corporativa a varias instituciones, fundaciones, empresas y asociaciones además de los ya habituales a los ayuntamientos que han depositado su confianza en el Centro Especial de Empleo ADIS. De este modo el premio a la Responsabilidad Social Corporativa ADIS 2021 lo ha obtenido el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas y Las Colinas Golf & Country Club. De igual manera y en agradecimiento por su confianza con ADIS los ayuntamientos de San Fulgencio, Callosa de Segura, Orihuela (Concejalía de Cultura), Los Montesinos y Benejúzar (en concreto su Concejalía de Comercio) recibieron el suyo. Mención aparte fue el premio entregado a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias 'Acuérdate de mí' por la labor social que realiza tanto con usuarios como con los familiares. Además de otras menciones a empresas de la Vega Baja, cerró el capítulo de menciones el Ayuntamiento de Rojales, como escenario de la presentación del calendario solidario ADIS 2022. Su alcalde, Antonio Pérez, recordó que “a veces a las administraciones se nos olvida la labor que realizan entidades como ADIS y no llegamos a donde tenemos que llegar en la atención a personas con diversidad funcional” y apeló a estar más pendientes “de este tipo de personas y atender sus demandas y reivindicaciones”.

Al acto acudieron representantes municipales de la Vega Baja, empresas y fundaciones, así como padres, usuarios y trabajadores de la entidad y estuvo amenizado por actuaciones como espectáculos de baile y música participando como es habitual los usuarios de la asociación. Tampoco faltó la proyección de vídeos sobre la labor que efectúa la entidad ni el repaso a los ámbitos en los que actúa: desde el servicio de atención temprana al apoyo terapéutico, su centro de día y el programa de ocio y tiempo libre además del respiro familiar o los programas formativos de cualificación básica en agricultura, viveros o jardinería o el programa radiofónico 'No me cambies la vida', el de inclusión laboral en el ámbito de la hostelería. Todos con una misma filosofía: el trabajo en pos de la inserción social y laboral de las personas con diversidad funcional y el principio de igualdad de oportunidades para estos.

ADIS en esta edición quiso tener un gesto solidario con los habitantes de La Palma, golpeados por los estragos del volcán en la isla, y se donarán cincuenta céntimos de cada uno de los calendarios vendidos cuyo precio es de cinco euros. La venta de este es un medio de recaudar fondos por parte de ADIS y sufragar algunas de las actividades y programas que se llevan a cabo para sus usuarios.