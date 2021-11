Juan Chapapría renunciaría a disputar la presidencia del PP de Torrevieja a Eduardo Dolón pero pide negociar la secretaría general

"Mi apoyo es claro a Eduardo para presidir el partido pero tiene que estar en juego la secretaria general a la que me postulo. Se me ha dicho por activa y por pasiva que orgánicamente soy el relevo más claro que hay cuando Eduardo Dolón decida hacerse a un lado porque soy el que tiene más apoyos, no entiendo que se pueda hacer esa regeneración ubicándome en un tercer o cuarto lugar", ha detallado. Un cargo, el de secretario general, que, señala, tiene un valor ejecutivo más allá del que ejerce en estos momentos en la junta directiva local como vicesecretario de política municipal.

Chapapría ha expresado a preguntas de INFORMACIÓN su "lealtad" a Eduardo Dolón y respaldo para que se reafirme en la presidencia local aunque ha matizado que si se presentara para lidera la agrupación tendría "opciones de ser una candidatura muy seria" pero "creo que es algo que desestabilizaría al partido a nivel interno gane o no gane".

Sin embargo, ha recordado lo que es ya ha hecho público que tiene un proyecto para el PP de Torrevieja. "Es cierto que no he podido hasta ahora mantener una conversación larga y tendida con Eduardo Dolón sobre ese proyecto", ha indicado. "Tengo un proyecto y tengo mucha gente nueva detrás".

Quizá como aviso a navegantes Chapapría ha presentado hasta 140 altas en el Partido Popular local en los últimos meses. Incorporaciones que como es obvio serían apoyos al abogado en caso de que hubiera elección interna en el partido, algo que, reiteró Chapapría, no va a plantear por su parte aunque insistiendo en su integración en el equipo de Dolón como secretario general. "No hay nadie, ni de lejos que haya presentado esa cantidad de afiliaciones al partido, que además son apoyos personales", ha aclarado.

El secretario general local actual, Joaquín Albaladejo, lo es desde 2012. En este sentido, Albaladejo ha señalado este lunes a INFORMACIÓN que está a disposición del PP y de Eduardo Dolón para este proceso interno, sin descartar ser designado de nuevo como secretario general. Aunque Albaladejo ha mostrado un perfil muy discreto desde que cesara como diputado nacional -tras las últimas elecciones generales- es una figura relevante en el PP local, lo fue para la campaña electoral de 2019 y sigue ejerciendo un papel de asesor oficioso en la sombra del gobierno local - con lo que Chapapría no lo va a tener fácil. Aunque lo que está claro es que ese pelea, de momento, se va a mantener a nivel interno.

La aspiración de Chapapría a ser el relevo de Dolón en el PP local es pública desde el proceso de elaboración de la lista electoral de las municipales de 2019 en el que reclamó un puesto de salida. Finalmente él y varios de sus apoyos más destacados fueron relegados a posiciones de "corte" -en los que podrían haber obtenido concejalía- pero renunciaron a ese ofrecimiento.