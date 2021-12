El Síndic de Greuges urge actuar contra el cactus de Arizona

El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna, ha enviado a la Concejalía de Medio Ambiente su dictamen tras la queja realizada por el Ayuntamiento con respecto a la invasión del cactus Arizona en la Sierra de Orihuela. La resolución, que ha sido puesta en conocimiento de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural y Transición Ecológica, recoge que «en los últimos años no han existido actuaciones dirigidas a la erradicación de la especie ni tan siquiera a su control para evitar su expansión, actuando en contra de los criterios fijados en las normas y en los propios estudios de la Conselleria e incumpliendo obligaciones en materia de conservación de hábitats y regeneración de zonas degradadas impuestas por la legislación europea y estatal, que establecen el deber de las administraciones competentes de control y erradicación de especies invasoras».

Por eso, el defensor del pueblo valenciano recomienda a la Conselleria que en el ejercicio de sus competencias, en materia de espacios naturales protegidos, se adopten las medidas necesarias para el control de la especie invasora en el LIC Sierra de Orihuela. Le da un plazo de un mes para remitir al Síndic de Greuges el preceptivo informe sobre si acepta o no las recomendaciones. El concejal Dámaso Aparicio recordó ayer que después de la denuncia formulada ante el Síndic, la Conselleria contestó que no era necesaria hacer ninguna actuación por el elevado coste, la dificultad de los trabajos y su escasa rentabilidad. No obstante, después de algunos retrasos la Generalitat envió a finales del mes pasado a una brigada compuesta por cuatro personas para llevar a cabo estas intervenciones durante seis meses.