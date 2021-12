El PP de Torrevieja aprobará dos rascacielos de 82 metros a pesar del informe en contra de Costas

La jefa del Servicio Provincial de Costas, Rosa de los Ríos Jimeno, ha advertido al Ayuntamiento de Torrevieja que el proyecto de rascacielos de las Torres Baraka en la playa del Acequión -dos edificios sobre 32.000 metros cuadrados de 82 metros de altura, 26 plantas y tres sótanos-, carece de informe favorable de este organismo del Ministerio de Transición Ecológica e incumple la ley de Costas. Subraya además que el proyecto constituiría «una clara pantalla arquitectónica y una acumulación (de volúmenes) discordante con el entorno», en un suelo, que, aunque urbano, está afectado por la ley de Costas y la protección del dominio público terrestre.

El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) aprobó ayer en comisión de Urbanismo, presidida por el alcalde y concejal de Urbanismo, Eduardo Dolón, el estudio de detalle de este proyecto del Grupo Baraka que pretende construir más de 130 viviendas y 250 apartamentos turísticos. El próximo paso será que la semana que viene el último pleno ordinario del año, con mayoría absoluta del PP, dé el visto bueno. Entonces, la promotora podrá presentar el proyecto de urbanización y pedir licencia de obra.

El de las Torres Baraka -bautizado inicialmente como Torres Sinforosa- está rodeado de polémica. Es el más avanzado en tramitación de los cuatro planes que contemplan 18 rascacielos en distintas parcelas de primera línea litoral y que modificarán el paisaje urbano con edificios que triplican en altura a los más elevados de la trama urbana de la ciudad. También lo es por sus previsiones de integrar -«usurpar» según la oposición- y transformar los 6.000 metros cuadrados del emblemático jardín de Doña Sinforosa, situado entre los futuros rascacielos y la playa del Acequión, a los intereses comerciales de la promotora. Los planes en esta zona verde, referencia espacial e histórica, pasan por talar los árboles de gran porte (algunos ejemplares centenarios).

Pese a que se han realizado tres exposiciones al público, los cambios no han atendido las advertencias del Servicio Provincial de Costas sobre las deficiencias a subsanar en el ámbito de la afección del proyecto a la ley de Costas. Este organismo concluye que esta nueva «versión del instrumento sigue aún sin subsanar, lo que impide la emisión de un informe favorable». En el mismo documento, pide al Ayuntamiento que «antes de la aprobación definitiva -prevista la semana que viene- deberá procederse a la subsanación de los aspectos señalados y a la remisión de nuevo del expediente completo al Servicio Provincial de Costas». Algo que el equipo de gobierno no va a cumplir.

Advierte que el nuevo estudio de detalle es idéntico al anterior sin «ninguna modificación reseñable», ni la subsanación de las deficiencias detectadas desde que comenzó a tramitarse el proyecto en 22 de junio de 2016. Señala que la promoción en primera línea de playa afecta a una parcela urbana sin construir, dentro de las zonas de servidumbre de tránsito y protección y en toda su superficie, en la de influencia de la ley de Costas. Las dos torres están unidas en el subsuelo por aparcamiento subterráneo de dos plantas, parking que «llegaría hasta el mismo límite interior de la zona de servidumbre de protección», advierte. Extremo este último del que no ha llegado a informar el Ayuntamiento.

El informe de Costas realiza tres objeciones importantes que no han sido subsanadas. Así, recuerda que la modificación puntual número 52 del Plan General de Torrevieja aprobada en 2010, que avala la construcción en altura en esta y otras parcelas situadas en primera línea del término municipal, se validó sin el informe favorable de Costas. Asegura que el Ayuntamiento no ha justificado el cumplimiento del artículo 30 de la ley de Costas, sobre la protección del dominio público marítimo terrestre, y anticipa que el hecho de la tipología volumétrica «defendida» por el Ayuntamiento y el promotor sea en altura «constituiría una clara pantalla arquitectónica y una acumulación discordante con el entorno».

Dolón: «No es necesario ni preceptivo»

El alcalde y concejal de Urbanismo, Eduardo Dolón, confirmó que la comisión de Urbanismo que preside dio ayer luz verde al estudio de detalle del proyecto del Grupo Baraka, que irá al pleno de la semana que viene. En cuanto al informe de Costas, explicó que «no es necesario ni preceptivo, aunque está en el expediente», porque «la ordenación está fuera de la zona de delimitación». Según el regidor, «la consulta se realiza, como siempre se hace con todas las administraciones». A su juicio, «Costas dice que no se va a pronunciar, porque no tiene competencias, pero no quiere decir que esté en contra». También manifiesta, continuó Dolón, que «se le tenía que haber consultado en el plan de inicio, que se remonta a más de una década atrás».