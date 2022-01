Guardamar demolerá una depuradora en terrenos privados

Adiós a 20 años soportando una estación municipal de bombeo de aguas residuales en su propiedad. José Luis Sáez, alcalde de Guardamar del Segura, afirma a este diario que el Ayuntamiento, «como no puede ser de otra manera», la demolerá: «Estamos estudiando con los técnicos una nueva ubicación». La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya desestimado el recurso del Consistorio, ratificando así un primer fallo que l obligaba a derribar la depuradora que se había construido en 2002 dentro del complejo Los Altos Larrosa. Según el tribunal, se trata de «una flagrante ocupación ilegal». Una sentencia del 5 de octubre de 2020 ya condenó al Ayuntamiento a abonar a la urbanización reclamante al pago de 8.683 euros como indemnización por el uso de estos terrenos.

Sáez indica que el Ayuntamiento ha intentando varias veces alcanzar un acuerdo con los vecinos, incluso proponiendo un alquiler, pero han desestimado todas las opciones. Aún no se ha fijado un plazo para ejecutar la sentencia, aunque, según la comunidad de propietarios, el Consistorio tienes dos meses. Los vecinos también subrayan que «en todo este tiempo el Ayuntamiento no ha contestado ni a uno solo de los más de treinta escritos que hemos presentado». Ya en 2010, recuerdan, el Síndic de Greuges requirió a la administración local demoler esta estación, pues aparte de ocupar terrenos privados, la instalación afectaba a la salud de los vecinos por los malos olores y los ruidos. «Como el Ayuntamiento no cumplió con estas recomendaciones, a pesar de haberse comprometido, no nos quedó más remedio que acudir a la vía judicial», explican.

En opinión de los propietarios, uno de los principales inconvenientes para que el Consistorio cumpla es el coste, que calculan en 200.000 euros. No obstante, confían en que esta vez el municipio cumpla con su responsabilidad retiren la depuradora que tachan de peligrosa, molesta, insalubre y nociva. «Con esta sentencia se acaba una pesadilla», concluyen.