En apenas una hora, el jurado popular que ha enjuiciado desde el lunes en la Audiencia en Elche a un hombre de 32 años acusado de matar a cuchilladas a su padre, de 65 años, en Albatera ha emitido este jueves un veredicto de culpabilidad, aunque ha declarado probado también que el procesado es inimputable por la esquizofrenia paranoide que padece. En el momento de los hechos sufrió una alteración psíquica que le exime de cualquier responsabilidad penal, según han coincidido los miembros del jurado popular, así como la Fiscalía, la acusación particular y la defensa.

La magistrada presidenta del tribunal de jurado dictará una sentencia de acuerdo al veredicto del jurado y a la petición de 16 años de internamiento en un centro psiquiátrico por un delito de homicidio (13 años) y otro de atentado a agente de la autoridad (3 años).

El acusado del crimen no se estaba medicando cuando ocurrieron los hechos y su madre declaró en el juicio que se ponía violento cuando no se medicaba. Explicó que a su hijo le diagnosticaron la esquizofrenia paranoide a los 20 años y que junto a su marido hicieron los imposible para ayudarle, pero era muy frecuente que no se medicara.

En la primera sesión del juicio, el procesado se declaró inocente y manifestó que ya vio a su padre acuchillado después de haberse fumado tres porros de marihuana. Tanto ese día como al finalizar la última sesión del juicio este jueves, el procesado ha señalado que el fallecido no era su padre y que él era "un niño robado".

La Fiscalía, la acusación particular e incluso la defensa han coincidido desde el principio en solicitar la medida de internamiento en un centro psiquiátrico del acusado debido a la enfermedad que padece. Desde su detención y encarcelamiento por el crimen ocurrido la tarde del 19 de junio de 2020, el acusado ha estado internado entre el Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent y la cárcel de Villena.