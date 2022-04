La oferta de 350.000 euros en bonos de descuento al consumo en la hostelería y el comercio local de Torrevieja ha volado en menos de una hora después de abrirse a la campaña on line a las once de la mañana de este sábado, según ha confirmado la concejala de Comercio, Rosario Martínez Chazarra. Esta es la cuarta edición, y el resultado de liquidación de los fondos en una mañana, casi idéntico que en las anteriores. Aunque la repercusión económica de la compra de bonos se prolongará hasta el 20 de junio, fecha hasta la que se pondrán canjear en docenas de establecimientos de comercio y hostelería de Torrevieja que se han sumado de nuevo a la campaña.

La expectación generada ha provocado que muchos de los que han estado esperando semanas a hacerse con los bonos de descuento -con varios DNI e incluso distintas tarjetas de crédito-, no hayan tenido fortuna. La página de tramitación ha acumulado hasta 8.500 solicitudes en espera al mismo tiempo.

Ha vuelto a ocurrir lo mismo que anteriores campañas, aunque para redistribuir el medio millón de dinero público destinado a compras en el comercio y la hostelería local el Ayuntamiento había dispuesto un periodo previo de compra presencial al que han podido acceder 3.000 vecinos realizando una cita previa y luego retirándolos en la oficina del consumidor del Ayuntamiento. En total se han reservado 150.000 euros para quienes no han tenido ganas o no saben "pelearse" con la compra on line ni con unos vericuetos que muchos ciudadanos no controlan.

Con los bonos los consumidores pueden comprar por cada DNI/NIE un valor máximo de 100 euros en bonos al consumo, de los cuales solo pagará 50 euros. Para que pueda ser aplicado un bono en la compra es requisito indispensable y obligatorio, presentar el DNI/NIE antes del pago en el propio establecimiento, así como el bono descuento en formato impreso o digital.

Más de trescientos negocios de hostelería y comercio de todo tipo se han sumado a esta cuarta edición que, de nuevo, gestiona la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja (APYMECO). El Ayuntamiento es el que impulsa la subvención y por concurrencia competitiva son los colectivos locales los que pueden hacerse con la subvención para su gestión. En todas las convocatorias se ha presentado únicamente esta asociación que ha impulsado el sistema para reforzar el tejido productivo local. En el éxito de la iniciativa está la facilidad para realizar las comprar on line, con unos requisitos administrativos mínimos tanto para los compradores como para los negocios.