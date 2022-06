El Ayuntamiento de Orihuela, desde la Concejalía de Patrimonio, ha iniciado la compra del local que ocupa el consultorio médico de Correntías Medias (81 metros cuadrados), ahora arrendado, más el garaje anexo (74 metros cuadrados), lo que permite "su necesaria y urgente ampliación", según se recoge en los informes técnicos.

Precisamente, por "la urgente necesidad" y "las especiales peculiaridades de la necesidad" la modalidad elegida ha sido la adquisición directa a través de un contrato privado con el propietario, que lo ofreció por 85.000 euros, aunque finalmente el importe será de 79.606 conforme a la tasación de la arquitecta municipal.

En este sentido, se subraya que el actual régimen de alquiler impide llevar a cabo actuaciones que requieran de la inversión municipal y tampoco permite optar a las subvenciones de la Conselleria de Sanidad para la intervención arquitectónica en locales destinados a prestación de asistencia sanitaria.

El consultorio contará con un total de 155 metros cuadrados, al mismo tiempo que se mejorará su estado actual, que presenta "diferentes deficiencias por su estado de conservación y sus características", a tenor de los servicios técnicos de la Concejalía de Sanidad. El informe detalla que el consultorio médico "no dispone de las condiciones mínimas de espacio, salubridad y confort exigibles para un equipamiento de dichas características".

La edificación, prosigue, no dispone de aislamiento térmico óptimos en relación a la fachada y cubierta, por lo que al encontrarse el pavimento en contacto directo con el terreno se producen constantes episodios de humedades de agua proveniente del terreno, al estar la zona colindante a terrenos de huerta, y se han generado multitud de incidencias por goteras.

También se describe que "la superficie es escasa e insuficiente". Incluso, "algunos espacios no cumplen las dimensiones mínimas establecidas en las especificaciones técnicas de ordenación sanitaria de la Conselleria de Sanidad". Uno de los baños, que no se encuentran adaptados a discapacitados, se usa como almacén por falta de espacio. Además, incide en que la zona de recepción y conserjería no se encuentran sectorizadas, lo que dificulta la correcta comunicación y confidencialidad en las conversaciones mantenidas en el ejercicio de las tareas llevadas a cabo en el puesto de trabajo del conserje.

Los informes también indican que las características de la parcela y edificación no se ajustan a lo que establece el Plan General de Ordenación Urbana, aunque se justifica su uso por su utilidad pública e interés social. No obstante, a pesar de ser suelo no urbanizable, la zona presenta saneamiento, abastecimiento y tendidos eléctricos aéreos. No en vano, los técnicos determinan que en la pedanía no existen otros inmuebles que cumplan los requisitos para llevar a cabo las obras de construcción o reforma.

El anterior concejal de Sanidad, José Galiano, hizo pública la compra de los terrenos cuatro días antes de que la moción de censura desbancara al PP del poder el pasado 25 de abril, un anuncio que, según fuentes del nuevo equipo de gobierno, se realizaron, como tantos otros, sin haber concluido aún la tramitación.