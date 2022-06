La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Albatera ha publicado un mensaje en sus redes sociales para que quienes realicen actividades deportivas cerca de las higueras del municipio tomen precauciones, ya que desde el pasado martes y hasta el 31 de julio hay un periodo especial de caza.

"Debido a los desastres ocasionados por el estornino negro y pinto en la producción y cosecha de la breva, el Club de Cazadores de Albatera podrá cazar en puesto fijo con escopeta en cultivos agrícolas (higueras) y a 50 metros alrededor". Según explica el departamento que dirige el concejal Alfredo Box, este periodo especial lo ha concedido la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural y Transición Ecológica, en la que está al frente Mireia Mollà.

PERIODO ESPECIAL DE CAZA DEL ESTORNINO NEGRO Y PINTO DEL 21 AL 31 DE JULIO.

Este periodo especial de caza, es concedido por la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica a el Club de Cazadores de #Albatera pic.twitter.com/Nn6X4DIRTP — AyuntamientoAlbatera (@AytoAlbatera) 21 de junio de 2022

Las reacciones entre los vecinos no se han hecho esperar: "Un periodo especial de seis semanas sobre una sola especie en puntos de alimentación no es control, sino exterminio". Otros usuarios han dejado mensajes en las redes sociales del Ayuntamiento criticando la medida de "disparate cuando aquí los estorninos no son plaga", así como exigiendo a la administración alternativas como redes protectoras y otros métodos para garantizar el cultivo y la producción de las cosechas sin necesidad de matar a las aves.

El municipio tiene una de las mayores extensiones de campos de higueras de toda la provincia. El primer corte de la breva, que se realizó de forma simbólica el día 9, inauguró la temporada de recolección que continúa hasta finales de mes. Una campaña en la que está previsto que la producción caiga un 70% a causa de las copiosas lluvias de la primavera.