"Todas las fosas estarán exhumadas antes de que termine la legislatura"

PREGUNTA: Torrevieja recuerda cada 25 de agosto el bombardeo fascista por parte de la aviación italiana, en apoyo al bando franquista, que segó la vida de una veintena de inocentes, muchos de ellos niños, ¿qué se pretende?

RESPUESTA: Una de las reivindicaciones que tiene este acto es colocar un monolito para que los nombres de las 19 víctimas no sean borrados de la historia, sino que queden en un lugar que sea visible para toda la población. Como hay prevista una reforma de la zona portuaria, he tenido conversaciones con la directora general de Puertos, María Luisa Martínez Mora, para que esa remodelación incluya un monolito para que la ciudadanía conozca aquel horror que sufrieron ese 25 de agosto del 38 y la esta ciudad tenga un lugar donde reivindicarlo. Queremos que se coloque donde se hace la ofrenda floral, en la entrada del propio puerto, casi al lado del casino.

P: ¿Qué grado de cumplimiento de la ley de memoria hay en la Vega Baja?

R: La Vega Baja es uno de los lugares en los que estamos poniendo mucho interés en que los tres ejes de memoria planteados se pongan en marcha. La guerra civil, que acabó en Alicante, dejó una fuerte huella en la historia de la propia comarca, que tiene mucho por trabajar. Cuando entramos hace tres años, pese a que la ley de memoria democrática de la Generalitat es de 2017, había muchas cosas por desarrollar.

P: ¿Cuáles son esos tres ejes?

R: La primera cuestión es la búsqueda de las víctimas del franquismo, ya que todavía quedan fosas comunes. Otro de los elementos será esos lugares de la memoria. Estamos en constante contacto con los ayuntamientos para que se pongan en valor. El tercer elemento es la retirada de esos vestigios de la dictadura que todavía quedan en algunas de nuestras calles, también en la comarca, aunque ya empieza a no ser una cuestión relevante porque cada vez quedan menos gracias también a que hemos hecho un catálogo y hemos mandado la información a cada uno de los ayuntamientos para darle muestras de que deberían retirarlos según nuestra propia ley y la estatal.

P: ¿Cuáles son esos vestigios?

R: Sobre todo quedan algunas calles en entredicho, una competencia exclusiva de los ayuntamientos. También alguna placa todavía de la vivienda e incluso conmemorativa, pero ya no hay ningún vestigio de los grandilocuentes. Sabemos lo que pasó en Callosa de Segura con la Cruz de los Caídos, que generó disputa dentro del propio municipio, que se pudo eliminar porque estaba cerca de un BIC y reivindicaba una parte de la historia que tiene que ver más con la dictadura.

P: ¿Qué objetivos de plantea la Conselleria antes de que acabe la legislatura?

R: Lo que nos queda es que uno de los objetivos que se marcó la consellera Rosa Pérez: tener un territorio libre de fosas comunes en toda la Comunidad Valenciana. Estamos muy cerca de conseguirlo. Vamos a sacar ahora un contrato en el que tenemos un plan de fosas, y prácticamente las de prioridad alta y media, que son las más grandes, van a estar todas exhumadas antes de que termine la legislatura. Es un paso muy importante para acabar con esa lacra social. Una democracia no se puede construir teniendo muertos en cunetas o fosas. Las familias llevan más de ocho décadas queriendo recuperar a sus seres queridos para enterrarlos con dignidad, con esa dignidad que ellos no perdieron nunca. Muchos de ellos fueron asesinados después de la guerra.

P: ¿En qué punto se encuentran los trabajos en el cementerio de Alicante?

R: Se están haciendo ahora seis excavaciones a la vez. Estamos viendo la luz al final del túnel. Este otoño vamos a comenzar en un cuadrante diferente para buscar a unas 60 víctimas. De aquí al final de legislatura en el cementerio de Alicante todas las víctimas estarán exhumadas con su estudio antropológico y prueba de ADN para poder contrastarlo con sus familiares y así poder entregarles sus cuerpos. Hay asociaciones que reclaman que sea también un espacio de memoria en el que reivindicar la injusta muerte que tuvieron más de 400 republicanos.

P: El campo de concentración de Albatera es uno de los lugares que se va a poner en valor.

R: Además de los estudios que se están realizando, tenemos 100.000 euros para comprar a sus propietarios dos parcelas para ubicar un centro de interpretación de aquel campo de concentración en el que estuvieron entre 15.000 y 20.000 presos republicanos que no tuvieron unas condiciones de vida ni dignas ni lógicas. Muchas veces vamos a Europa a ver esos campos de la vergüenza, y aquí tenemos uno. Debemos aprender que esas situaciones no se pueden volver a dar en nuestro país.

P: ¿Qué le diría a quienes critican las inversiones en memoria?

R: La dignidad cuesta muy poco. El vivir en una sociedad que esté en paz con todas sus partes. Hay veces que me dicen que ese dinero podría ser más importante gastarlo en unas cosas u otras. Durante estos tres años recorriendo el territorio valenciano he visto luces de Navidad que han costado muchísimo más que una exhumación y quizá han dado menos satisfacción. He visto dinero en fiestas -soy festero en mi pueblo- que es gasto superfluo. Devolver, sobre todo a las familias, la dignidad perdida; recordar a todas aquellas personas que lucharon por una sociedad más plural, más democrática y más justa es una reivindicación histórica que debemos tener todos los demócratas. Estar en contra de eso no es por una eficiencia económica, sino que se demuestra que al mirar tu pasado te sientes más reflejado con una dictadura que con una democracia.