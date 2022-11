Por primera vez en estas fiestas se han programado dos conciertos de música pop gratuitos en el escenario de la Plaza de la Constitución. Actuarán el 2 de diciembre el grupo “Elefantes” y el lunes 5 “Los Inhumanos”. En el terreno de la música, las fiestas contarán con la actuación del “Dj Barce” en el escenario del Concurso de Paellas en el Parque Antonio Soria. Antes, el domingo 4 de diciembre, en el Teatro Municipal, actuará Bertín Osborne dentro de su gira “40 años son pocos”, presentando un espectáculo en el que participa el joven músico torrevejense, Miguel Ángel Gómez, como parte del grupo mariachi.

También en el teatro tendrá lugar un concierto dedicado especialmente al público más joven en la noche del 7 de diciembre -en la rueda de prensa no se desveló qué espectáculo se va a programar-. El 9 de diciembre, igualmente en el Teatro Municipal ofrecerán un espectáculo el grupo “Sette Voci” con la banda de la Sociedad Musical “Ciudad de Torrevieja – Los Salerosos”.

Vuelven las fiestas patronales a los barrios y así, el 26 de noviembre, se celebrará una nueva edición de “Patrofest” en el Barrio de La Punta (Plaza de Oriente), con la colaboración de la Asociación del Sagrado Corazón. Y el 4 de diciembre se pasará al Barrio del Acequión, a la Avenida de la Estación con el “Diversequión”, con la colaboración del colectivo vecinal que encabeza Felix Martín.

Dentro de los actos se enmarca la tradicional Vuelta Cicloturista “Bisiquión” en su 19ª edición. El día antes, el 3 de diciembre, por la noche, tendrá lugar en la Plaza de la Constitución la fiesta “Zentrofest”, con la actuación de un grupo musical de versiones de los años 80 y 90. También en la plaza pero el sábado, 26 de noviembre, será la Fiesta del Encendido del Alumbrado seguida después de la actuación de una Orquesta Show.

En cuanto a los actos programados especialmente para el público infantil, Sala ha indicado que “serán muy numerosos y variados”. En este sentido ha resaltado la actuación de la conocidísima “Luli Pampín” con su espectáculo “Bienvenidos”. En previsión de la gran acogida se han previsto pases el viernes, 2 de diciembre, a las 19:00 horas, y el sábado 3, a las 12:30 horas en el Teatro Municipal.

El Gran Desfile Infantil será el 27 de noviembre con salida desde las inmediaciones del Centro Cultural “Virgen del Carmen”, recorriendo la calle Ramón Gallud hasta la altura de la calle Concepción, donde tendrá lugar un fin de fiesta. También el lunes 5 de diciembre, a las 18:30 horas, se representará en el Teatro Municipal el tributo musical “Anastasia”.

En cuanto a los actos tradicionales de estas esperadas fiestas en honor a La Purísima, destacar que la primera salida de la “Charamita” con Lyly y su comparsa de gigantes y cabezudos acompañados por la dulzaina y el tamboril, será el jueves, 1 de diciembre, a las 17:45 horas, desde el Ayuntamiento Viejo. En total saldrá en 14 ocasiones y entre ellas se cuenta con la Salida Nocturna el día 2 de diciembre, la “Noche Golfa” el día 3 y la “Charamita Inclusiva”, para niños y jóvenes con diversidad funcional, el domingo 4 de diciembre en la Plaza de Miguel Hernández, a las 12:00 horas.

La Ofrenda Floral a La Purísima se celebrará el sábado, 3 de diciembre, desde la Plaza de Oriente y alrededores de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, precedida por la ya habitual Entrada de Bandas de Música. La concejal de Fiestas ha hecho un llamamiento a todas las asociaciones y colectivos locales de toda índole a que participen en esta muestra tan multitudinaria de la sociedad torrevejense. También en esta jornada tendrá lugar la inauguración del Belén Municipal.

Por otro lado, Sala ha destacado la celebración del esperado Concurso de Paellas en el Parque Antonio Soria. Tras el éxito organizativo del pasado año, la edil ha resaltado la gran colaboración de todos los asistentes anunciando que se ha diseñado para este año un dispositivo muy similar que se dará a conocer con detalle más adelante. Eso sí, ha indicado que se dispondrá de más de 350 parcelas.

El plazo de inscripciones a realizar tanto en la sede electrónica municipal como de modo presencial en la oficina PROP será del 18 al 28 de noviembre. Una de las novedades será la ampliación en horario y capacidad de la zona de animación infantil con monitores.

El 8 de diciembre, día de La Purísima, la jornada comenzará con la tradicional Diana, que saldrá desde las puertas del Ayuntamiento a las 7:00 horas, y se disparará el siempre esperado castillo de fuegos artificiales en el transcurso de la procesión de la patrona por las calles de la ciudad.

El presidente de Hijos de la Inmaculada, Antonio Aniorte ha destacado la celebración del pregón, este domingo a las 12:45 horas, en la Iglesia de la Inmaculada a cargo del sacerdote, Efrem Mira. Dentro del calendario de actividades y cultos religiosos, del 28 de noviembre al 7 de diciembre se celebrará el solemne novenario a la patrona y el viernes, 2 de diciembre, se celebrará una Vigilia Joven en honor de La Purísima, que contará con la asistencia del Obispo de la Diócesis, José Ignacio Munilla. Aniorte ha adelantado sin dar detalles que, la presencia de la patrona en la siempre multitudinaria Ofrenda Floral, presentará "una gran novedad" que realzará la misma.

El párroco, Manuel Martínez Rocamora, ha realizado una invitación a toda la población “a poner a La Purísima en el centro de la vida local”, así como a participar en todos y cada uno de los cultos que han sido programados para estos días.

La edil de Fiestas ha informado que para la adquisición de las entradas de los distintos espectáculos, a precios que oscilarán entre los 5 y los 10 euros, se podrá hacer en la Taquilla del Teatro Municipal de martes a domingo, de 10:00 a 13:00 horas, y de 18:00 a 20:30 horas.

El pago será a través de datafono y para la compra en metálico podrá hacerse en la Oficina de Correos. Las invitaciones de los actos gratuitos podrán retirarse también en la Taquilla del Teatro Municipal.

El alcalde Eduardo Dolón ha calificado de “muy variada y con actos para todos los segmentos de la población” la programación festiva que se iniciará este próximo viernes, 18 de noviembre, y se prolongará hasta el 11 de diciembre. Eduardo Dolón ha agradecido el esfuerzo y la entrega de todas las personas que van a hacer posible las fiestas patronales como la Asociación Hijos de la Inmaculada y su parroquia, así como la propia Concejalía de Fiestas.

La Charamita de Lily y comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerá las calles de Torrevieja los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2022 acompañados de Dulzaina y Tamboril. Salidas y horarios:

Por otra parte, y aunque no se cita en la nota del departamento de Comunicación del equipo de gobierno sobre las fiestas, dentro de la programación figura la LI entrega de premios Diego Ramírez Pastor, que según el cartel anunciador de la gala ha recaído en el imaginero, escultor y artista local Victor García Villalgordo y en la Guardia Civil de Torrevieja. El acto, que se sostiene a nivel organizativo con el respaldo municipal, se realizará en el Auditorio Internacional, con un aforo a llenar de casi 1.600 butacas.

Este premio fue instaurado por el alcalde Juan Mateo en honor a su amigo y periodista torrevejense Diego Ramírez Pastor, impulsor de las Hermandades de Torrevejenses Ausentes en Barcelona y València, director del periódico "El Alcázar", alto cargo y diputado en la dictadura de Franco y presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona.

Un presupuesto "desconocido" que llega al millón de euros para fiestas patronales y Navidad

Los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa preguntaron a la concejala Sala por el presupuesto de las fiestas patronales de este año. Dijo que "no lo sabía". El presupuesto para las fiestas patronales y de Navidad supera el millón de euros. Los contratos dedicados exclusivamente a las fiestas se sitúan en torno a los 400.000 aunque los contratos de tres de las actuaciones anunciadas por la edil, que no están incluidos en la adjudicación global de la programación de fiestas y no tienen reflejo todavía en el portal de Contratación del Estado. Uno de los contratos, el de alumbrado, afecta tanto a los días festivos de actos patronales como a Navidad, mientras que el contrato de instalación del belén municipal -que suele iniciar su montaje a principios de noviembre, está en tramitación tras quedar desierto en la primera ocasión.





Listado de contratos y partidas presupuestarias para las fiestas patronales de La Inmaculada y Navidad:

Cabalgata de Reyes 209.000 euros Alumbrado de fiestas patronales y Navidad 352.000 euros Desfile Infantil del 27 de noviembre valorado en 84.000 euros. Gala de la Reina de la Sal, enmarcada también en la programación de fiestas patronales: 60.000 euros Motoalmuerzo 11.000 euros Belén municipal. El primer intento de adjudicación ha quedado desierto. Contrato valorado en 21.000 euros Cabalgata de Papa Noel 21.000 euros Contratación de las fiestas patronales 150.407 euros Impresión y diseño fiestas patronales 18.000 euros Actuación de Los Inhumanos 7.502 euros Actuación de Lucía España 12.000 euros Concierto de Bertín Osborne (¿?) Concierto para jóvenes (¿?) Actuación de Luli Pampín (¿?)





TOTAL 926.000 EUROS (IVA INCLUIDO)