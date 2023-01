"El presidente del Gobierno Pedro Sánchez para acabar con el bloqueo por parte del PP en la renovación del Consejo General del Poder judicial, ha intentado reformar la ley por vía de urgencia saltándose todos los procedimientos administrativos, privando a las Cortes Generales de su debate y esquivando los informes jurídicos necesarios, lo que ha provocado su suspensión por parte del Tribunal Constitucional", según el alcalde de Catral Juan José Vicente Martínez, que con este ejemplo hace una analogía con la situación de Catral. Así el PSOE y PP, asegura la misma fuente "no tienen la valentía de presentar una moción de censura si quieren gobernar nuestro municipio", pero asegura que "sí pactan aprobar en pleno el intento de repartirse puestos y retribuciones para representar al Ayuntamiento de Catral en el Consorcio de Bomberos, Mancomunidad Canales del Taibilla, Consorcio de Residuos, entre otros, mientras son los concejales de Alternativa Por Catral los que gestionan esas áreas en nuestro municipio".

El alcalde cuestiona tanto este acuerdo como la propuesta, también validada por el pleno para retirarle la compatibilidad de su cargo en una empresa y su retribución como alcalde. "Ante este despropósito, el equipo de gobierno de APC ha presentado los recursos administrativos pertinentes para suspender y anular los acuerdos ilegales de Pleno propuestos por la nueva coalición PSOE-PP", anticipa el primer edil.

No tiene sentido

Para el alcalde "no tiene sentido alguno que un concejal del equipo de gobierno gestione el servicio de residuos, y en el consorcio de residuos nuestro pueblo esté representado por un concejal de la oposición", por lo que si PSOE y PP quieren representar al ayuntamiento en el Consorcio, "primero que presenten una moción de censura y asuman la responsabilidad de la gestión del servicio, y si no tienen la valentía de hacerlo, mejor dejar trabajar al actual equipo de gobierno, y no bloquear, obstaculizar y malgastar dinero con el único objetivo de intentar desgastar a los rivales políticos y en perjuicio de nuestro municipio".

El alcalde califica como "un sinsentido" que el PSOE y PP pactaran sacar adelante en el pleno "un acuerdo saltándose la ley, sin tramitar procedimiento alguno y sin ningún informe jurídico que avale este reparto de sillones, al más estilo Pedro Sánchez".

Compatibilidad

El primer edil asegura que, a su juicio, no es la primera vez que PSOE y PP en Catral, "a sabiendas de la ilegalidad de su propuesta, intentan por la vía de urgencia cambiar acuerdos de pleno totalmente legales, con el único objetivo de intentar desgastar, en este caso al Alcalde, revocando ilegalmente una compatibilidad acordada por el Pleno hace más de tres años"

Sobre este asunto el alcalde argumenta que cualquier concejal en España, "y hay miles en esta misma situación (sobre todo de PP y PSOE)", si son administradores de una empresa, como es su caso "y durante unos años de su vida asumen un cargo en un Ayuntamiento y por ello cobran un sueldo, es totalmente legal y compatible, que puedan seguir manteniendo su cargo en una empresa privada a la que volverán a trabajar una vez finalizada su etapa de dedicación a la política".

Así, dice el alcalde, ha "sido siempre en Catral, pero PSOE que en su día votó a favor y PP, han decidido por despecho y cobardía, intentar revocar la compatibilidad, no porque sea ilegal, sino porque “a mi me da la gana”.

Obras

El presidente de la Corporación bautiza esta estrategia de la oposición como "la coalición PSOE y PP" de Catral, para la que "ya vemos" que es “urgente” intentar "repartirse sillones y retribuciones", pero "en cambio" a la propuesta del equipo de gobierno de APC para destinar los remanentes de tesorería a proyectos como obras de renovación aceras y agua potable en la calle Valencia, renovación de aceras y asfaltado en la avenida de la Purísima, reforma del pabellón municipal, campo de futbol municipal, puertas colegio CEIP AzorÍn, entre otros, para mejorar nuestro municipio, no proponen nada y votan en contra de que sea debatida en Pleno, estas son las prioridades de PSOE y PP.