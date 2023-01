El Partido Popular ha presentado este viernes a su candidato a la Alcaldía de Orihuela, José Vegara, que ha subrayado la devoción que siente por su tierra: "Orihuela es mi razón. Su gente mi motivación. La meta solo la alcanzaremos juntos", en un acto en el polideportivo Montepinar, al que han asistido el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez; la secretaria general, Ana Serna, y alcaldes y portavoces de los municipios de la Vega Baja.

Mazón se ha referido a Vegara en clave de futuro, como "el alcalde que necesita Orihuela". "Hoy estamos ante el pistoletazo de salida de la vuelta del Partido Popular a la ciudad de Orihuela", ha añadido Vegara.

Además, Mazón ha denunciado que "Orihuela y la Vega Baja están cansadas de engaños por parte del PSOE de Ximo Puig", en temas como "el agua, la sanidad, las infraestructuras y el Plan Vega Renhace". Así, ha aseverado que "no nos merecemos ni en Orihuela ni en la Vega Baja un gobierno que nos siga mintiendo y decepcionando".

Así, ha hablado de "un municipio que ya no puede seguir más tiempo castigado y olvidado con las inversiones de los presupuestos, el Hospital de Torrevieja, las listas de espera, la CV-95, las infraestructuras y los impuestos". Por ello, ha reivindicado para la comarca "una verdadera bajada de impuestos, la conexión entre Orihuela y la costa, el agua que merece y la libertad educativa".

En este sentido, ha insistido para "poner a Orihuela en el lugar que merece" se necesita a Vegara, que ha asegurado que no va a dejar de trabajar para "devolver a Orihuela el lugar que merece dentro de la Comunidad Valenciana y de la provincia". Así lo reclaman "los oriolanos y las oriolanas, su tejido productivo y económico, su río Segura, sus regantes, su necesidad de conexión ferroviaria y la propia historia del municipio", ha agregado el candidato.

"No he hecho otra cosa en mi vida que trabajar por hacer más grande Orihuela desde todos los ámbitos de mi vida, desde la empresa, la cultura, la promoción del deporte, la fiesta y la defensa de nuestra identidad y de nuestra fuerza. Seguiré dejándome la piel por este pueblo, como siempre", ha concluido Vegara, que espera tener una mayoría suficiente para gobernar el municipio porque "un gobierno fuerte es garantía de que las cosas van a funcionar de manera imparable y serena; cuando las mayorías no son suficientes los problemas se enquistan y las cosas se atascan".