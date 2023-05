Un recurso excluye un campo de golf de lujo de la zona protegida de Sierra Escalona. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este viernes una resolución del director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental para dar cumplimiento a una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que falló el 15 de junio de 2021 a favor de un recurso interpuesto por Colinas Golf Residencial SL, Colinas Green Golf SL y GMP Nueva Residencial SA contra el decreto del Consell por el que se declara paisaje protegido la Sierra Escalona y su entorno en octubre de 2018.

Como consecuencia de su ejecución, se excluye el suelo incluido en el programa de actuación urbanística PAU-21 de Orihuela del ámbito territorial del paisaje protegido, afectando tanto a la delimitación de la zona protegida de Sierra Escalona como a la superficie en hectáreas, puesto que la anulación parcial del decreto supone una disminución de la superficie y obliga a redefinir los límites.

En total, son 10.614 hectáreas protegidas en los términos municipales de Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas. Por tanto, se anula parcialmente el decreto, solamente en cuanto a los suelos incluidos en el programa de actuación urbanística número 21 de Orihuela, que quedan excluidos, a tenor del fallo de la sentencia.

"De algún modo es una corrección de errores en la delimitación del espacio", explica Miguel Ángel Pavón, presidente de Amigos de Sierra Escalona, asociación que se personó en el contencioso para pedir al tribunal que "no accediera a las pretensiones de Colinas Golf de que se anulara la declaración del paisaje protegido, cosa que no consiguieron". Sí han logrado, no obstante, la redelimitación para ajustarlo a los límites del suelo urbanizable del PAU-21. Al fin y al cabo, no tiene sentido que se incluyan en la zona protegida unos terrenos ya urbanizados.

Otros recursos en los tribunales

El Tribunal Superior de Justicia de València desestimó en 2021 el recurso de la promotora de la urbanización oriolana de lujo del PAU 21 que reclamaba la anulación total de la declaración de Paisaje Protegido de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, de las más de 10.000 hectáreas de un hábitat específico compuesto por un mosaico de zonas agrícolas, monte mediterráneo, bancales de secano y pinares que se distribuyen por las Sierras Escalona, Pujálvarez y del Cristo. Un entorno que cuenta con una densidad única en Europa de parejas reproductoras de rapaces como el búho real.

La sentencia solo reconocía al PAU-21 algo que la declaración de protección de Escalona como Paisaje Protegido (aprobada en octubre de 2018) no llegaba a cuestionar: la propia exclusión de los terrenos de este desarrollo urbanístico aprobado hace 15 años de aquellos calificados como protegidos.

Antes, los tribunales ya habían tumbado otros tres recursos de agroinmobiliarias con el mismo objetivo de anular la decisión de la Generalitat de 2018.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela autorizaron la construcción del PAU-21, en pleno corazón forestal de la sierra, lo que se convirtió en una urbanización de lujo de 400 hectáreas, en una de las zonas mejor conservadas del paraje, con un solo acceso restringido por seguridad privada, vallas automáticas y control de matrículas por videovigilancia pese a que sus viales son públicos y propiedad del Consistorio oriolano.

Su aprobación desató una gran polémica a mediados de la década de los 2000, justo cuando la Generalitat inició la declaración de Parque Natural con el establecimiento de medidas cautelares en pleno boom del ladrillo y con docenas de proyectos urbanísticos planteados dentro y en el entorno del espacio natural, en una iniciativa que abandonó años después la administración autonómica.

Parque Natural

La Generalitat ha vuelto a iniciar este martes la declaración del Parque Natural de la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, que implica la protección de 9.003 hectáreas de los municipios de Pilar de Horadada, Orihuela y San Miguel de Salinas, y además de la sierra y la dehesa engloba también las sierras de Pujálvarez y el Cristo y el entorno del embalse de la Pedrera.

La resolución explica que Sierra Escalona y su entorno territorial constituye un ámbito que concentra numerosos valores ecológicos, ambientales y paisajísticos, "hasta el punto de constituir uno de los ámbitos más relevantes en el contexto de la Comunitat Valenciana".

La figura de protección ambiental máxima para este espacio, que sufre una importante presión por parte de la actividad inmobiliaria turístico residencial, del regadío intensivo y en los últimos tres años proyectos de plantas solares, es reivindicada desde hace más de dos décadas por colectivos conservacionistas con Amigos de Sierra Escalona como referencia.