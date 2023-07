El número dos de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados, Joaquín Melgarejo, ha destacado la necesidad de “un gran pacto de obras hidráulicas y una apuesta por un Pacto Nacional del Agua que sea clave para alcanzar un acuerdo y consenso entre los diferentes territorios y poner fin a la incertidumbre con la que viven los regantes del sur de la provincia de Alicante”, en un encuentro organizado por la Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha en Rojales.

Llegar a la Moncloa

Ha asegurado que Feijóo “una vez llegue a la Moncloa hará posible un acuerdo para que el agua llegue a Alicante y a toda la Vega Baja con un precio, calidad y cantidad garantizadas a través de Tajo-Segura”. “Tenemos que acabar con la incertidumbre en la que viven los regantes y garantizarles el agua”, ha dicho.

Melgarejo, junto a la alcaldesa de Albatera y la secretaria de Organización del PP provincial Ana Serna ha acudido al encuentro con regantes celebrado en el centro logístico de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, que preside Pepe Andújar.

Al encuentro, anunciado como una jornada organizada por los regantes sobre la "Agricultura y Agua en la Vega Baja del Segura", pero que se ha desarrollado como un acto electoral del Partido Popular, han acudido medio centenar de regantes y alcaldes como José María Pérez -también agricultor-, además del presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu.

Sandías

El candidato, que ha acudido durante su trayectoria como catedrático de Economía de la UA a innumerables actos convocados por los regantes, se ha referido a la pérdida de la producción de sandías en el sector, un hecho ante el cual ha precisado que “se debe auxiliar a los agricultores ante medidas de carácter fiscal y económico”, al tiempo que ha señalado que “lo que más necesitan los regantes es seguridad, algo que las infraestructuras y el pacto nacional por el agua darán con garantía con el cumplimiento del programa que propone en materia de agua el Partido Popular”.

Cumplimiento de las normas

“El cumplimiento de las normas tiene que ser clave en un gobierno que defiende el agua para sus territorios que es lo que no hemos tenido con el gobierno socialista de Pedro Sánchez -a juicio de Melgarejo-. Se tienen que revisar las normas respecto a los caudales ecológicos para que el recurso hídrico esté garantizado y que no exista esta incertidumbre que les impide hacer inversiones, como ha pasado en el caso de la sandía y el melón, que no han podido recolectarse por la falta de maduración para llevar a los mercados en un momento de alta demanda”, ha explicado, según indica una nota de prensa del Partido Popular de la provincia sobre este acto.

Regeneración

“En general todas las hortalizas y verduras en la Vega Baja están expuestas a una incertidumbre que es lo peor que puede padecer un agricultor. Esa es la incertidumbre contra la que hay que luchar con políticas hídricas basadas en el rigor, el cumplimiento de las normas, el pacto por el agua y las infraestructuras, y todo ello junto a una política circular en el sector del agua, como es la regeneración y la reutilización de los fangos”, ha dicho.

Mazón

Joaquín Melgarejo ha destacado que “con las políticas de la Generalitat que ahora preside Carlos Mazón podremos tener agua en calidad, cantidad y precio razonables porque el presidente ha demostrado que le importa el agua para la Vega Baja y la provincia, pero ahora necesitamos que estas políticas se complementen y refuercen desde el Gobierno de España con Alberto Núñez Feijóo”,