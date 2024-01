Gonzalo Montoya, concejal de Cultura de Vox en el Ayuntamiento de Orihuela ha dejado sin la subvención anual a la Fundación Miguel Hernández. La entidad de promoción cultural emplea desde hace años los 6.000 euros de ayuda nominativa que recibe del municipio para sufragar los costes de la convocatoria y fallo del prestigioso Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela está presidido por Pepe Vegara (PP) que gobierna en el apoyo de Vox, desde las elecciones de mayo de 2023. El área dirigida por la formación de extrema derecha debería haber planteado la aprobación de la ayuda nominativa en junta de gobierno que preside Vegara. Y no lo hizo. La partida presupuestaria para cubrir figura en las cuentas municipales desde 2018 porque los presupuestos municipales se han prorrogado, ejercicio tras ejercicio, lo que se traduce en que la cuantía para esa subvención se mantiene invariable año a año desde entonces.

Impulso a las ayudas

Lo habitual era que la aprobación del impulso a estas ayudas comenzara a tramitarse en el mes de junio o julio con su aprobación previa en junta de gobierno con plazo máximo de presentación hasta el 30 de septiembre. Se trata de una ayuda nominativa, lo que implica que no se ofrece por libre concurrencia a otras entidades. Está destinada exclusivamente a la Fundación siempre y cuando se justifiquen documentalmente los gastos que sufraga. Algo que la dirección de la entidad ha cumplido puntualmente todos los años, según reflejan los expedientes municipales sobre la concesión de la subvención.

Sin problemas durante dos décadas

Desde principios de la década de los 2000 esta misma ayuda ha sido validada bajo mandatos en el Ayuntamiento oriolano bajo la mayoría absoluta del Partido Popular, con el tripartito PSOE, Los Verdes, CRL o durante los ocho años de coalición de PP y Cs.

El concejal Montoya ha indicado a INFORMACIÓN que los técnicos del área le habían comunicado que la Fundación no había justificado correctamente el gasto -pese a que la ayuda no se ha aprobado ni por junta de gobierno-, y que la subvención no podía ir a parar a un gasto que ya estaba subvencionado por otra administración, dado que el premio literario también recibe otra ayuda pública. Una supuesta duplicidad que los mismos técnicos no habrían detectado en anteriores ediciones. Los 6.000 euros, según el concejal, ni se han gastado ni transferido a otro departamento.

También -y de paso- se ha quedado sin subvención nominativa la Fundación Patronato Histórico-Artístico de Orihuela.

Por su parte, el director de la Fundación Miguel Hernández, Aitor Larrabide, se ha limitado a confirmar que la entidad no ha recibido la subvención y que, a pesar de no que se abrió el plazo de tramitación con su aprobación en junta de gobierno, se remitió la documentación justificativa de los gastos antes del 30 de septiembre por si en cualquier caso se trataba de un error administrativo del Ayuntamiento. Oficialmente, la Fundación no ha recibido explicación alguna sobre la decisión municipal. Larrabide no ha querido hacer más declaraciones.

Presupuesto

La Fundación Miguel Hernández tiene como patronos a la Generalitat, la Diputación de Alicante, los ayuntamientos de Orihuela, Cox y Redován, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además de ocho patronos independientes vinculados a la investigación de la vida y obra del inmortal poeta oriolano. Maneja anualmente un presupuesto de 110.000 euros. De los que 65.000 son una aportación de la administración autonómica. En torno a 12.000 proceden de la institución provincial, que se completan con otra línea de ayuda de la Diputación, la subvención municipal que ha desaparecido este año y los remanentes de tesorería de ejercicios anteriores -el dinero que no se ejecuta de un presupuesto pasa a la siguiente anualidad-.

Promoción del arte religioso

Gonzalo Montoya ha volcado su gestión en el área de Cultura desde que comenzó este mandato a mediados de 2023 en el respaldo a los actos ligados al rico patrimonio religioso que atesora Orihuela, la patrona la Virgen de Monserrate y al Museo de Arte Sacro.

No ha asistido a ninguno de los actos convocados por la Fundación Miguel Hernández en los últimos meses, según han confirmado fuentes municipales.

El museo más visitado

La Fundación es la responsable de una amplia programación de actos en torno a la vida y obra de Miguel Hernández desde su creación en 1994. Cogestiona con el Ayuntamiento la Casa Museo y su oficina de recepción de visitantes, unas instalaciones museográficas que con 28.000 visitantes al año son de facto las más demandadas de la ciudad. Convertida en lugar de peregrinaje cultural quienes se acercan a la casa del poeta no solo buscan retazos de su vida y de su obra en las sencillas salas de una vivienda típica de la comarca a principios del siglo XX. La Casa Museo es, sobre todo un espacio emocional y simbólico para miles de visitantes y una referencia ideológica de poesía combatiente, honesta y honda implícita en el universal nombre de Miguel Hernández.

La modesta casa de planta baja con su pequeño patio y el huerto de higueras adosada a la Sierra de Orihuela continúa siendo el museo estrella de Orihuela, y por número de visitantes muy superior al que recibe el Museo de Arte Sacro del Obispado, inaugurado tras una inversión millonaria en mantener en pie la sede episcopal, y otros como el también espectacular de la Muralla o espacios religiosos como la Catedral del Salvador, Santas Justa y Rufina o Santiago.

Dinamizador cultural

Además del premio literario internacional, el premio nacional, la edición de numerosas publicaciones, la Fundación también gestiona la sala de exposiciones anexa al Rincón Hernandiano, junto a la casa museo. Su sede oficial es el Centro de Estudios Hernandianos, levantado por la Generalitat tras una inversión de tres millones de euros en 2002. Fue cedido al Ayuntamiento por la administración autonómica a cambio de que el municipio se hiciera cargo de su mantenimiento y personal. En estos momentos cuenta con una funcionaria conserje, de baja desde el pasado mes de junio a través de la empresa municipal Orihuela Cultural, además de la plaza del director.