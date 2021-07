Las plantas artificiales son una opción recomendable para aquellas personas que aman la naturaleza, pero que a la vez no tienen tiempo de estar pendientes de los cuidados que necesitan las plantas naturales. De hecho, también son una solución ideal para quienes no les gusta regar o abonar la tierra y no quieren renunciar a disfrutar del color verde en su casa.

Actualmente existe un gran surtido de especies y dimensiones, tanto en plantas como en flores, con unos acabados increíbles que nos hacen dudar tremendamente sobre cuál es la original y cuál es la copia.

Podemos optar por las plantas artificiales pequeñas para decorar una mesa, y las más grandes para embellecer el rincón de una sala, teniendo en cuenta la decoración de cada espacio del hogar. Por ejemplo, el bambú o el cañizo son una buena opción para terrazas o balcones, mientras que la yuca puede ir como anillo al dedo para decorar salas y despachos.

En cuanto a las flores, unos tulipanes u orquídeas pueden adornar aquellos rincones más sosos de las habitaciones que nos permitirán dar un toque más alegre y jovial a nuestra estancia más íntima del hogar.