Comienzas las tareas de limpieza de tu casa y te toca el baño. ¿Horror? No, claro. No te preocupes porque limpiar esta zona de tu hogar no tiene que ser algo tedioso, ni complicado. Es más, en poco tiempo y con pocos productos puedes lograr unos resultados espectaculares. Sólo tienes que saber cómo conseguirlo y ponerlo en práctica.