El verano y las altas temperaturas devuelven a nuestra vida diaria unos insectos que muchos desearían no volver a ver jamás. Hablamos de las cucarachas, enemigos de muchos y protagonistas de las pesadillas de algunos, cuyo nombre científico es Blattodea.

En la naturaleza existen más de 3.500 especies reconocidas en la familia de las cucarachas y se han identificado cinco tipos diferentes en España: la cucaracha alemana o rubia (Blatella germanica), la cucaracha negra (Blatta orientalis), la cucaracha americana (Periplaneta americana), la Supella longipalpa y la Periplaneta australasiae.

Y aunque estas son las más comunes, muchos aseguran haber visto una nueva especie de cucaracha blanca o cucaracha albina. Sin embargo, esta cucaracha blanca no es una especie diferente, te contamos la verdad sobre las cucarachas albinas.

Cucaracha albina, mitad leyenda mitad realidad

Las cucarachas albinas no existen como especie, eso es cierto. Pero las personas que afirman haber visto una cucaracha blanca no están del todo equivocados, ya que lo que llamamos cucarachas albinas no son más que ejemplares de este insecto que se encuentran en pleno crecimiento.

Sí, las cucarachas pueden crecer más y todas las cucarachas se vuelven blancas en algún momento de su vida debido a esto. De la misma forma que las serpientes mudan su piel y se desprenden de una capa de queratina para continuar con su crecimiento, las cucarachas dejan atrás su exoesqueleto o armazón y su cuerpo queda de color blanquecino.

Esto ocurre con la mayoría de los artrópodos y la fase blanquecina dura en las cucarachas unas 10 o 12 horas, hasta que su nuevo exoesqueleto se endurece y vuelve a su color natural.

Pero el miedo que han infundido las cucarachas albinas, de las que se ha dicho que podrían ser una nueva especie tropical, no es infundado. Si ves una cucaracha albina en casa significa que tienes, por lo menos, un ejemplar de cucaracha adulto y que este podría reproducirse en tu vivienda en cualquier momento. Pero no te alarmes, recuerda que existen ciertos métodos y trucos para eliminar las cucarachas de un piso de los que te hemos hablado en otras ocasiones, como las trampas caseras o el truco del pepino.