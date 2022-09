En estos días de tiempo tan inestable ya no sabes qué ropa ponerte porque pasas frío y calor día sí y día también. Esta es una de las características del otoño. Lo mismo ocurre a la hora de poner la lavadora. La pones y al rato llueve, decides que no la pones y sale un sol radiante, hace sol y al rato llueve… es complicado.

Por eso la única solución posible y que es 100% segura es tender la ropa dentro de casa. Si no estás seguro de si vas a conseguir que tus prendas se sequen siempre puedes optar por hacerlo en una zona de interior.

En muchas ocasiones cuando optamos por esta solución no sabemos bien cómo hacerlo. En esta noticia te hablábamos de la última revolución de Lidl para tender: un tendedero en forma de torre. Puedes colocarlo en el interior de tu casa y aprovechar algún espacio no muy grande, ya que al ser en altura siempre será más fácil. Además hay gente que lo mete dentro de la ducha y arreglado.

Otra opción es aprovechar los aparatos que tienes en casa. Si vives en una zona en la que ya has comenzado a usar los radiadores este tendedero te vendrá genial. Y si no has podido comenzar a usarlos seguro que te servirá para cuando las temperaturas bajen más todavía.

El tendedero de Lidl para las urgencias

El tendedero del que te hablamos es de la marca Vileda y está especialmente indicado para acoplarlo en el radiador y que tu ropa se seque de forma rápida. Eso sí, te estamos hablando de prendas pequeñas ya que este modelo tiene un espacio de tendido de tres metros distribuidos en un total de cinco barras.

Es ideal para prendas delicadas o ropa que hayas lavado a mano y quieras que se sequen rápidamente. Una de las características de este tendal es que tiene brazos ajustables para adaptarse a diferentes modelos de radiador y tiene mayor resistencia a la torsión y a la flexión gracias a sus brazos de resina “extremadamente fuertes y robustos con tecnología de nitrógeno”. Además cuando acabes de usarlo sólo tienes que plegarlo y guardarlo y ocupa muy poco espacio.

Tiene unas medidas de 52 x 34,5 x 2 cm y pesa 430 gramos. En estos momentos el tendal está agotado en la página web y no es de extrañar ya que ha pasado de costar 9,99 euros a 6,99.