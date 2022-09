El terrible calor que hemos pasado este verano está dejando paso a días en los que los termómetros nos han dado un respiro pero la temperatura del mar sigue inusualmente elevada. Esto hace que el riesgo de sufrir una gota fría o lluvias torrenciales aumente y nos pasemos el día mirando al cielo para ver si llueve o no.

Con relación a las tareas del hogar también debemos tenerlo en cuenta, sobre todo si tenemos pensado poner una lavadora. Aquí te contamos cuándo debes hacerlo esta semana en la provincia de Alicante, pero si no quieres estar pendiente de la previsión meteorológica tenemos otra solución.

En este artículo ya te contábamos que si dispones de radiadores, éstos pueden ayudarte a secar la ropa dentro de casa. Pero puesto que todavía no hace tanto frío y seguro que no has encendido todavía la calefacción puedes optar por hacerte con un práctico tendedero.

En Ikea tiene muchas opciones para secar tu ropa si no tienes mucho espacio disponible en tu hogar y en Leroy Merlín encontramos un tendedero eléctrico. Pero en este artículo no te hablamos del típico tendedero que ocupa mucho espacio y en el que la ropa queda toda junta y cuesta más que se seque. Ahora vamos a hablarte de la nueva revolución de estos aparatos y la tienes muy barata en Lidl.

Tendedero de torre de Lidl

Se trata de una forma novedosa de tender tu ropa. Este tendedero en torre tiene cuatro ruedas de rodamiento suave para que lo puedas colocar donde quieras y un freno para que no se mueva de su sitio. Es tan práctico que puedes hasta meterlo en la ducha.

Tiene numerosas opciones a la hora de colgar tu ropa con tres estantes plegables a ambos lados y cuatro soportes orientables para colgar hasta 16 perchas. De esta forma tienes numerosas posibilidades y combinaciones para separar la prendas de ropa y favorecer que se sequen más rápidamente.

Pero no sólo eso si no que si tienes poca ropa puedes usarlo plegado por la mitad y apoyado contra una pared para ahorrar espacio. Del mismo modo cuando ya lo hayas usado lo pliegas completamente y ocupará muy poco espacio (cerrado: 68x134x4,5 cm y abierto: 68x134x68 cm). Su precio es de 22,99 euros.

El tendedero que puedes comprar en la web de Lidl pesa 3,8 kilos de peso y soporta una carga máxima de 15 kilos en sus, aproximadamente, 30 metros de cuerda.