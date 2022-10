El limón es uno de los alimentos más utilizados para las labores de limpieza por su versatilidad. Se trata de un potente limpiador que podemos usar para acabar con la suciedad incrustada de nuestro microondas o del horno, por ejemplo.

Gracias a su gran poder limpiador podemos usarlo en muchas superficies y es por ello que ha surgido un nuevo producto que está siendo cada vez más usado por las profesionales de la limpieza y que está presente en el limón: el ácido cítrico.

¿Qué es esta sustancia? Se trata de una especie de polvo que destaca por su acción antical, desincrustante, abrillantadora, desatascadora y desinfectante. Además, este elemento que también está presente en los limones es de origen natural por lo que es respetuoso con el medio ambiente.

Eso sí, debes tener cuidado al usar este producto ya que en altas concentraciones puede ser corrosivo, por lo que es mejor que para manipularlo uses guantes. Obviamente no es apto para su consumo y no deberías usarlo en superficies esmaltadas, aluminio o mármol ya que podrían sufrir daños. Tampoco debes mezclarlo con percarbonato ya que se podría producir una reacción química muy potente. El ácido cítrico es ideal para acabar con el óxido y la cal por lo que está indicado, por ejemplo, para limpiar los baños y la cocina.

Cómo preparar el ácido cítrico

En el Tiktok de Rakidag, que ya cuenta con casi 178.000 seguidores, hemos encontrado una mezcla que Raquel prepara para limpiar el escurreplatos. Los ingredientes de este truco de limpieza son: 300 mililitros de agua, 40 gramos de ácido cítrico y una cucharada de lavavajillas. Todo ello se deja reposar durante cinco minutos y se pasa a un pulverizador, y ya tienes una potente mezcla con la que limpiar.

Los grifos de la cocina y del baño, la mampara y así un largo etcétera de superficies quedarán brillantes y resplandecientes. Sólo tendrá que aplicar esta mezcla, aclarar bien con agua y luego secarlo con una bayeta de microfibra. Te quedarás sorprendido con el brillo que quedarán las superficies y no te dejará nada de olor.

Otros trucos productos de limpieza que triunfan

Como ya te hemos hablado en otras ocasiones hay muchos productos de limpieza, la mayoría de toda la vida, que son unos potentes limpiadores. Es el caso de el Jabón Beltrán, el Volvone o la piedra blanca de limpieza. Así, en nuestra sección de Decoración encontrarás información de todos ellos.