Ahora que la bajada de las temperaturas nos ha obligado a sacar los jerséis y los abrigos del armario también nos preguntamos cuál será la mejor forma de calentar nuestro hogar.

A la hora de elegir una calefacción tenemos que tener muy en cuenta en qué estancia la vamos a colocar o de qué forma distribuye el calor. Por eso si estás buscando una estufa que te caliente rápidamente puedes optar por las estufas halógenas.

Este tipo de aparatos emiten calor a través de la radiación de infrarrojos que producen sus tubos halógenos.

Ventajas y desventajas de las estufas halógenas

Las ventajas de estos aparatos es que calientan de forma inmediata desde que la enchufas, eso sí, el calor es directo hacia la persona, no a toda la estancia, por lo que no te servirá si lo que quieres es calentar una habitación. Emiten un calor limpio que no mueve el polvo que puedas tener en los muebles y son ideales para colocar en el baño cuando más aprieta el frío.

Otras de sus ventajas son su precio y, cómo no, su reducido tamaño que las hace muy manejables ya que tampoco pesan mucho.

Por contra, hay que tener mucho cuidado si tenemos niños o mascotas ya que los tubos están muy calientes y puede haber peligro. Del mismo modo, si quieres sentir su calor tendrás que tenerla relativamente cerca, ya que si no, no notarás el calor.

Estufas halógenas baratas

Buceando en la web de Leroy Merlín hemos encontrado algunas estufas halógenas que cuestan poco más de 15 euros. La primera de ellas es de la marca Mercatools, su modelo MT01509 que tiene 800 watios de potencia. Tiene seguridad frente al sobre calentamiento, asa de transporte y sistema antivuelco. Sus dimensiones son reducidas (25,5x37x7 cm ancho x alto x profundidad) y tiene un precio de 12,49 euros.

Muy similar es el modelo de la marca Edco. Cuenta con un asa de transporte, dos ajustes de calor (400/800 watios), dos tubos de calor instantáneo, interruptor de seguridad de vuelco y unas medidas de 30x9x37 cm. Su precio es de 14,99 euros.

Por último tienes el Equation Quad que sí puede calentar estancias de hasta 9 metros cuadrados. Cuenta con termostato para ajustar la potencia, que es de 900 watios, asa de transporte y sistema antivuelco. Tiene unas medidas de 31,5x37x14 cm y cuesta 15,49 euros.