El baño es una de las estancias de la casa que más solemos limpiar. Sin embargo, el resultado no es siempre como nos gustaría. La humedad y las manchas que se van acumulando hacen que nunca esté tan limpio como nos gustaría. Pero todo tiene solución. Con este sencillo truco lograrás que el suelo de tu cuarto de baño quede como nuevo.

La mejor forma de limpiar el suelo del baño

A la hora de limpiar el suelo del baño conviene seguir un orden. Vamos a ir desgranando cada uno de los pasos.

Barrer a conciencia

El primer paso para limpiar el suelo del baño es barrer. Puedes hacer hacerlo con una escoba tradicional o pasar el aspirador. Una vez hayas barrido y recogido toda la suciedad resultante llega el momento de poner en práctica el truco del que te hablábamos anteriormente.

Pasa una toallita húmeda por el borde de los sanitarios

Una vez tengas todo el suelo barrido y libre de suciedad debes pasar una toallita húmeda por el borde de todos los sanitarios que conectan con el suelo: inodoro, bidé, lavabo y ducha o bañera. Justo en las juntas que unen estos muebles al suelo es donde se suele acumular mucha suciedad. Las juntas de silicona que suelen colocarse para anclar estos elementos al suelo son un foco para la suciedad y normalmente no las limpiamos. Por esta razón, es fundamental que pases la toallita húmeda a conciencia por estas zonas.

Fregar de forma habitual

Cuando hayas limpiado bien todas las juntas con la toallita húmeda solo queda fregar el suelo al completo. Para ello, te recomendamos utilizar una mezcla de productos infalible: vinagre y jabón del que utilizas para fregar los platos. Pon ambos productos en el cubo de la fregona y añade agua caliente. Friega con esta mezcla el suelo del baño.

Secar con un paño limpio

Si tu baño no tiene ventana tardará bastante en secarse. Por esta razón, es importante que seques bien el suelo para que quede reluciente. La forma más fácil y rápida de hacerlo es colocar una toalla vieja que ya no uses alrededor de la mopa y pasarla por toda la superficie. Los azulejos quedarán relucientes y el piso estará seco y brillante al instante. Si no tienes ninguna toalla vieja a mano puedes utilizar un trapo limpio y seco. Si no tienes mopa, puedes colocar el trapo alrededor de la escoba o incluso ponértelo