Truco infalible para limpiar la plancha: Esta plancha es la que utilizaba para mis manualidades y la tenía prácticamente desahuciada. Si has probado con otros remedios caseros como vinagre, bicarbonato, limón, fairy… con este truco vas a ALUCINAR. Según vas pasando el paracetamol la capa negra se deshace como por arte de magia. Tb te digo que me he quemado el dedo porque cuanto más caliente esté la plancha, más efectivo es el resultado, así que para ahorrarte una ampolla coge la pastilla de paracetamol más grande que tengas y frota por toda la superficie. Otra idea es coger unas pinzas. Y termina de limpiar con un paño y vapor.