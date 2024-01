Las cafeteras Nespresso se han diseñado para ofrecerte la libertad de disfrutar de tu café preferido durante mucho tiempo. Para lograrlo, es fundamental mantener la máquina limpia, pero no de vez en cuando, si no a diario. No es necesario dedicar mucho esfuerzo, pero sí algunos cuidados básicos para preservar su funcionamiento óptimo y que te dure más tiempo.

Las cafeteras Nespresso han alcanzado un alto nivel de popularidad y reconocimiento en el mercado global por varias razones clave que combinan innovación, calidad y conveniencia y en buena parte de los hogares de nuestro país podemos encontrar una de estas máquinas de café. La mejor forma de saber cómo limpiar la cafetera Nespresso es buscar cómo el propio fabricante recomienda que la limpiemos. Por eso hemos recopilado aquí la información que aparece en su página web. 1.Limpieza interna de la cafetera Nespresso El primer paso crucial es la descalcificación de tu cafetera Nespresso. Este proceso es fundamental para eliminar los depósitos de cal que se acumulan con el uso. Dependiendo de si tu máquina pertenece al sistema Original o Vertuo, el procedimiento específico puede variar. Consulta el manual de usuario o el servicio de atención al cliente de Nespresso para obtener instrucciones detalladas sobre cómo descalcificar tu modelo específico. Necesitarás dedicar aproximadamente 15 minutos y un kit de descalcificación específico para Nespresso. El fabricante nos manda una alerta muy clara sobre los remedios caseros: “Los métodos tradicionales, como el vinagre o el limón, pueden dañar a la cafetera”. La frecuencia recomendada de descalcificación depende de la cantidad de uso y de la proximidad al mar, siendo la norma general después de 550 tazas o 300 si resides cerca del mar, indica la web. 2. Limpieza externa de tu Cafetera Nespresso Una vez el interior de la máquina está limpio, es igualmente importante cuidar su exterior. Los residuos de café y polvo no solo afectan la apariencia de tu cafetera sino que también pueden comprometer su funcionamiento y reducir su vida útil. Para limpiarla, basta con usar un paño suave humedecido con agua tibia, evitando productos de limpieza agresivos. 3. Mantenimiento de piezas clave Existen cuatro componentes clave en tu cafetera Nespresso que requieren atención especial: Depósito de agua. Aunque se limpia durante el proceso de descalcificación, es recomendable enjuagarlo regularmente.

Para prevenir la acumulación de bacterias o suciedad, vacía y lava este compartimento cada dos o tres días con agua tibia y jabón. Vaporizador de leche. Si tu máquina incluye uno, límpialo después de cada uso con un paño húmedo y luego uno seco. Para una limpieza profunda, sumérgelo en agua hirviendo y, a continuación, sécalo bien. Es recomendable limpiar las piezas cuando no estén calientes y mantener la cafetera en un ambiente seco y con temperatura moderada. 4. Limpieza de accesorios Para accesorios como el Aeroccino o espumador de leche, limpia todas las partes excepto la base con agua caliente y jabón. La base, que contiene componentes eléctricos, debe limpiarse con cuidado usando un paño ligeramente húmedo. Evita colocar el Aeroccino en el lavavajillas o sumergirlo en agua. Te puede interesar: Decoración Cómo limpiar tu cafetera italiana con dos productos que tienes en casa CAFETERAS ITALIANAS Cómo limpiar la cafetera italiana: hasta ahora lo has hecho mal Al seguir estos pasos, no solo aseguras que tu cafetera esté lista para preparar café de alta calidad, sino que también preservas el sabor, aroma y textura de cada cápsula. Una máquina de café Nespresso bien mantenida previene la acumulación de bacterias y humedad, extendiendo significativamente su vida útil. Todo esto, con solo dedicar unos minutos de tu tiempo para el cuidado de tu cafetera Nespresso, garantizando así la mejor experiencia de café cada día.