Ikea se inventa esto contra los mosquitos y ya es un éxito del verano

Los mosquitos son una de las plagas de insectos más presentes en España y en el resto de Europa, sobre todo en los meses de verano. Para muchos, son una auténtica pesadilla y las molestias que causan sus picaduras llevan a que en el mercado existan todo tipo de productos para combatirlos.

El control y la vigilancia de estos animales es fundamental, porque los mosquitos, además de provocar picaduras, también son grandes transmisores de enfermedades como la malaria, el dengue, el virus del Nilo Occidental, el chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika.

Alternativa de Ikea

Para evitar la presencia de estos insectos, Ikea ha lanzado al mercado una alternativa a las típicas mosquiteras. El invento son unas cortinas red LILL, que cuentan con un tejido transparente que permite la entrada de la luz y que funcionan como barrera física para que no entren los mosquitos en nuestras casas.

El gigante sueco ha diseñado estas cortinas que puedes colgar directamente de la barra y cortar a la longitud deseada (miden 300 cm de largo y 280 cm de ancho).

Este invento es útil para no tener mosquitos en nuestros hogares y, al mismo tiempo, es eficaz para que no traspase la luz en verano y así que no tengamos tanto calor. Las cortinas está bien valoradas por los usuarios y se pueden conseguir a buen precio: 6,99 euros.