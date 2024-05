Ikea no quiere ni ver las mosquiteras: esta es la solución más eficaz para que no te piquen por la noche

Ikea, la reconocida compañía sueca, es famosa por su mobiliario asequible y su enfoque en soluciones prácticas y elegantes para el hogar. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Ikea también se preocupa por el bienestar de sus clientes ofreciendo productos que ayudan a combatir los mosquitos, esos pequeños intrusos que pueden convertir una noche de verano en una molestia.

Cortinas de Ikea anti mosquitos

Uno de los productos más innovadores de Ikea en esta línea son las cortinas LILL, diseñadas no solo para embellecer el hogar, sino también para proporcionar una barrera física contra los mosquitos. Estas cortinas de malla fina permiten que el aire fluya libremente, manteniendo el ambiente fresco y libre de mosquitos. Son ideales para puertas y ventanas, donde los mosquitos suelen entrar.

Estas cortinas tienen unas medidas de 280x300 centímetros y cuestan sólo 6,99 euros. Algunas de las ventajas de estas cortinas, además de que te protegen frente a los mosquitos, es que dejan pasar la luz al estar confeccionadas en red y son muy fáciles de instalar ya que cuentan con una jareta en la parte superior para que las puedas colgar en la barra. Igualmente no tendrás que coserles el dobladillo ya que podrás cortarlas a la longitud que quieras.

Además, Ikea ofrece soluciones como las cortinas tipo dosel BRYNE y SOLIG, perfectas para colocar sobre las camas. Estos dosel no solo añaden un toque romántico y bohemio al dormitorio, sino que también protegen eficazmente contra las picaduras de mosquitos durante la noche. La malla fina de estas cortinas es suficiente para impedir el paso de los mosquitos sin comprometer la circulación de aire, asegurando una noche de sueño tranquila y sin interrupciones.

La mosquitera Solig de Ikea es perfecta / Ikea

El dosel BRYNE es de color blanco y tiene unas medidas de 230 centímetros de largo y un diámetro de 56 cm. Su precio es de 12,99 euros. A pesar de que en la web de Ikea se señala que “la red no ha sido diseñada como mosquitera” en los comentarios sí que hemos visto comentarios como “me ha sido útil para evitar picaduras de mosquitos” o “queda preciosa y súper útil contra los mosquitos. Muy larga y genial de precio”. Por contra, también hemos podido leer un comentario no tan bueno: “Con el anterior modelo podía taparse perfectamente, incluso una de matrimonio. Con esta queda excesivamente corto, reduciéndose únicamente a la estética de dosel pegado al cabecero no a la funcionalidad, por ejemplo anti mosquitos”.

Por contra, la mosquitera SOLIG de Ikea sí que es ideal para protegerte de los mosquitos y tiene unas dimensiones mayores que la anterior: tres metros de largo y un diámetro de metro y medio. Esta corte es de mayores dimensiones y también es un poquito más cara ya que puedes hacerte con ella por 19,99 euros.

Ventajas de las cortinas anti mosquitos de Ikea

Las cortinas LILL, BRYNE y SOLIG no solo son funcionales sino también estéticamente muy bonitas y se adaptan a cualquier decoración del hogar. Su instalación es sencilla y pueden ser un complemento eficaz en la lucha contra los mosquitos, especialmente en áreas donde estos insectos son prevalentes en ciertas épocas del año.

Además, son una alternativa segura y natural a los repelentes químicos, ideal para hogares con niños pequeños o mascotas.