La actriz Lydia Bosch ha desvelado que sufre cáncer de piel en la barbilla un "epitelioma basocelular de tipo expansivo", provocado por intensas horas al sol. "Desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo".

Lydia Bosch ha aprovechado el día de su 57 cumpleaños para dar a conocer a través de las redes sociales que hace dos semanas, tras una biopsia le diagnosticaron una lesio?n de la piel de su barbilla de una herida que "nunca terminaba de curar (llevaba ma?s de un an?o sin darle importancia)", ha explicado

Se trata de un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo "un tipo de cáncer de piel, pero aunque la palabra en un principio asuste mucho, no es un cáncer peligroso (no afecta a ningún órgano vital) como puede ser el melanoma", ha añadido la protagonista de 'La Hermandad'.

Según ha comentado, el principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol, "y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas BURRADAS para broncearme. Y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto".

Bosch aprovecha para recordar a sus seguidores que hay que "tomar conciencia" y realizar revisiones anualmente "para evitar males mayores", además de coger el hábito de "ponernos protección solar diariamente. Yo voy a empezar a cuidarme en serio", ha dicho.

Recientemente, también, la presentadora del informativo de fin de semana de Antena 3, Mónica Carrillo, dio a conocer que tras el confinamiento su primera visita fue acudir al dermátologo.

"El cirujano me confirmo? que una herida que no terminaba de curar se trataba de un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel localizado en la nariz. Aquel mismo di?a, el doctor lo extirpo? y comence? un lento periodo de recuperacio?n hasta mi reincorporacio?n al trabajo".

Un proceso por el que han pasado también los actores Hugh Jackman, Melanie Griffith y Nicole Kidman y la modelo y ex Miss Universo Dayanara Torres.

Según la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la incidencia del melanoma cutáneo está aumentando de forma alarmante en todo el mundo entre las personas de raza blanca. En España, cada año se diagnostican unos 4.000 casos, cifra que se ha duplicado en las últimas décadas.