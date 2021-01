Sin duda alguna Leticia Sabater se ha convertido en uno de los personajes de esta Navidad sin quererlo después de la 'rave' ilegal que se celebró en su casa el día 31 de diciembre tras alquilarla a un grupo de personas en plenas restricciones de movilidad por el coronavirus.

Tras muchas críticas y reconociendo que lo está pasando muy mal por lo sucedido, Leticia ha dado su versión de los hechos en el programa 'Sábado Deluxe' dejando claro que ella no era conocedora de la tremenda fiesta que se iba a organizar en su domicilio. "Me han liado una buena", empezó diciendo Leticia en su entrevista. "Yo soy una buena persona pero no voy a tolerar que una persona me destroce la casa, que consiga que sea el peor año de mi vida, casi nunca he puesto una denuncia pero voy a conseguir que estas personas paguen medio millón de euros", dejó claro Leticia.

Pegada a su teléfono móvil para que no haya confusión sobre lo sucedido, Leticia explica cada uno de los pasos que siguió para la reserva de su domicilio asegurando que la reserva se produjo a través de una página extranjera y dejando claro que no se podía hacer ningún tipo de fiesta en la casa ni en el jardín. "Terminé alquilando la casa a la persona que la había reservado porque me dio hasta pena. Me dijo que quería reunirse con su hermano y su novia y no iba a hacer ninguna fiesta", explicó Leticia.

Ante la incredulidad de los colaboradores sobre lo sucedido, Leticia se alteró y reconoció que lleva un tiempo con pastillas para dormir con todo lo sucedido: "Mi hermana era enfermera y ha fallecido por el tema del Covid, cómo voy a permitir que alguien haga una fiesta en mi casa en estos momentos. Yo hace diez años que no hago una fiesta, desde que murió mi madre".

"Cuando llego a mi casa veo que salen seis o siete personas por el jardín y cuando entro en casa digo, de aquí no se mueve nadie o llamo a la policía. Estaban 48 horas sin dormir, estaban deambulando por la casa. Cuando yo llegué había 10 personas dentro y no estaba la persona a la que le había alquilado la casa", dijo Leticia sobre el momento en el que se encontró con el desastre en su casa el día 1 de enero. "En mi casa hubo más de 100 personas, hay 40 identificados a los que le va a caer una multa", finalizó.